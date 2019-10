Brian O'Driscoll espère une victoire de l'Angleterre, Jamie Roberts s'y refuse

Anciennes gloires du rugby irlandais et gallois, Brian O'Driscoll et Jamie Roberts ne partagent pas le même point de vue pour la finale de la Coupe du monde.

Faut-il supporter l'Angleterre pour la finale de la Coupe du monde ? Pour le mythique centre du XV du Trèfle Brian O'Driscoll (133 sélections, Grand Chelem en 2009), désormais consultant pour BT Sport, il le faut : "Ce serait terrible pour le rugby si l'Afrique du Sud gagnait la Coupe du monde avec un tel jeu face à une des équipes les plus séduisantes. Il faut que la finale soit un sommet du jeu. Ce n'est pas toujours le cas à ce stade de la compétition mais j'espère que l'Angleterre pourra afficher son meilleur niveau."

Le BOD est d'ailleurs bien conscient que sa position risque de choquer en Irlande : "Bien sûr, en Irlande, nous voulons toujours battre l'Angleterre. Mais maintenant, je suis pour que le jeu l'emporte. Je ne suis plus un joueur depuis longtemps et maintenant je suis un partisan du jeu et je ne veux pas m'ennuyer devant un match. Alors oui, pour la première fois de ma vie, je supporterai l'Angleterre en Coupe du monde !"

De son côté, l'ancienne vedette du XV du Poireau, Jamies Roberts (94 sélections, deux Grands Chelems en 2008 et 2012) ne partage pas cet avis. Évoluant à Bath avec des coéquipiers anglais (Sam Underhill, Anthony Watson et Jonathan Joseph) et un Sud-africain (Francois de Louw), il ne veut pas prendre parti et encore moins supporter l'Angleterre !

"Je ne peux pas supporter l'Angleterre, c'est dans mon sang. En tant que Gallois, mon côté patriotique prend le dessus. Francois Louw est un bon pote et il y a tous les autres gars qui jouent pour l'Angleterre. Je suis ravi de voir qu'au moins un champion du monde reviendra à Bath. C'est génial. C'est particulier de les voir jouer une finale. Je suis très jaloux d'eux", a-t-il déclaré.