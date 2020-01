Chabal, Jauzion et Poitrenaud sacrifiés

Selon nos informations et comme Midi Olympique l'annonçait dès lundi, le troisième ligne Sébastien Chabal ne devrait pas faire partie du groupe des joueurs français retenus pour la Coupe du monde, que dévoilera Marc Lièvremont ce mercredi à 11h30. Poitrenaud et Jauzion seront aussi absents.

Ce devrait être la sensation de l'annonce des joueurs retenus pour le Mondial, qui se déroulera en Nouvelle-Zélande en septembre et octobre : le troisième ligne du Racing-Metro et icône du rugby français, Sébastien Chabal, ne devrait pas être du voyage en Nouvelle-Zélande (répétition) . Comme Jérôme Thion ou Sylvain Marconnet, et malgré sa belle forme actuelle, son sort aurait été fixé au soir de la déroute de Flaminio. La polémique née de ses propos sur l'arbitrage, qui lui vaudra un passage devant la commission de discipline de la LNR jeudi, n'aurait ainsi en rien influencé ce choix. Louis Picamoles ou Raphaël Lakafia pourrait en profiter, le Biarrot partant favori. Deux autres absents de marque à noter dans le groupe de Marc Lièvremont : l'arrière du Stade toulousain Clément Poitrenaud et le centre Yannick Jauzion ne seront pas retenus.

Avec Domingo ?

L'autre surprise de la liste pourrait finalement résider dans le nombre des sélectionnés. Alors qu'il devait donner trente noms, le sélectionneur pourrait l'élargir à 31 ou 32 membres. D'abord parce que la rééducation du pilier de Clermont, Thomas Domingo, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit le 2 avril, avance plus vite que prévue . "Marc Lièvremont m'a exposé les possibilités qui s'offraient à lui comme le fait de prendre un groupe de 31 joueurs mais je n'ai aucune certitude", nous a d'ailleurs avoué ce mardi Domingo. Une décision définitive quant à sa participation au Mondial pourrait être prise plus tard. Même chose pour son coéquipier en club, le centre Aurélien Rougerie. Gravement blessé à la cheville gauche le week-end passé, il va être immobilisé pendant six semaines mais conserve un mince espoir. Un espoir qui peut pousser le comité de sélection à faire appel à lui.

Heymans de retour?

Quelles sont les ultimes incertitudes ? Le poste de pilier gauche pour commencer. En l'absence probable de Barcella et celle possible de Domingo, Yannick Forestier et/ou Jérôme Schuster pourraient être appelés. Mais le comité de sélection peut aussi retenir cinq piliers et seulement deux talonneurs. Ce cas de figure serait fatal à Guilhem Guirado. Si en deuxième ligne ou à la charnière, il n'existe guère de suspense, rien n'est moins sûr en ce qui concerne la ligne de trois-quarts . Au centre, les bannis que sont Fritz et Bastareaud ne devraient pas être rappelés. Maxime Mermoz, qui finit sa rééducation après son opération de l'épaule, devrait être dans le groupe, comme David Marty et Damien Traille. Enfin, le retour de Cédric Heymans, récemment auteur de bonnes performances, est pressenti. Le cas de Benjamin Fall, malgré de nombreuses blessures avec le Racing cette saison, devrait être étudié par le comité de sélection. Une chose à ne pas oublier : le staff des Bleus a jusqu'au 22 août pour transmettre son groupe définitif à l'IRB...

La liste des trente possible de Midi Olympique :

Arrières : Heymans (ou Estebanez ou Fall ou Rougerie), Médard.

Ailiers : Clerc, Huget, Palisson (ou Estebanez ou Fall ou Rougerie).

Centres : Marty, Mermoz, Traille, Estebanez.

Ouvreurs : Skrela, Trinh-Duc.

Demis de mêlée : Parra, Yachvili.

Flankers : Bonnaire, Dusautoir (cap.), Lapandry, Ouedraogo.

Numéros 8 : Harinordoquy, Lakafia.

Deuxième ligne : Millo-Chluski, Nallet, Papé, Pierre.

Talonneurs : Guirado, Servat, Szarzewski.

Piliers : Domingo (ou Forestier), Ducalcon, Mas, Schuster.