Comment Owen Farrell a réagi face au Haka

Les Anglais avaient mis en place une stratégie pour contrer le haka néo-zélandais et le capitaine du XV de la Rose n’y est pas allé de main morte

Il y a eu le V pour faire face aux néo-zélandais et le dépassement de la ligne médiane par le fantasque pilier Joe Marler. Cette flèche qui avait pour pointe Owen Farrell. Le capitaine anglais n’a pas hésité à user de son « charme » face à Aaron Smith. Ce dernier a révélé après le match à la presse la technique de Farrell. Déjà, par son attitude désinvolte et son sourire narquois, le centre de l’Angleterre a marqué les esprits mais il a aussi marqué le demi de mêlée néo-zélandais. En bon chambreur, le capitaine du XV de la Rose a fait des clins d’œil à Smith. Une technique comme une autre… Mais qui semble efficace quand on voit le résultat du match et la prestation d’Aaron Smith.