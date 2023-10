Coupe du monde de rugby 2023 - Dupont, Ramos, Penaud, Jordan, Farrell : palmarès et statistiques du tournoi

COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023 - Voici le palmarès et les statistiques à retenir de la dixième édition de la Coupe du monde de rugby. Will Jordan, Thomas Ramos et Owen Farrell sont à l'honneur.

La Coupe du monde de rugby 2023 est terminée. L'Afrique du Sud a remporté, samedi 28 octobre au Stade de France, le quatrième sacre de son histoire après 1995, 2007 et 2019 après sa victoire en finale contre la Nouvelle-Zélande (11-12).



Voici le palmarès complet de cette dixième édition de la Coupe du monde de rugby 2023.



Vainqueur : Afrique du Sud

Les Springboks ont remporté leur quatrième sacre, ce qui fait de la nation africaine la plus titrée de l'histoire de la compétition devant la Nouvelle-Zélande. Les All Blacks sont 2es de la compétition et l'Angleterre 3e.



Le résumé de la finale en version 10 minutes







Essais : Will Jordan (8)

L’ailier de la Nouvelle-Zélande est passé tout proche du sacre avec les All Blacks, mais a buté, avec ses partenaires, sur l’Afrique du Sud. Le joueur des Crusaders termine toutefois meilleur marqueur d’essai de ce Mondial. Il aurait pu enregistrer un record sur une édition, mais a porté son total à 31 réalisations en 30 sélections.



Voir l'essai du record de Will Jordan







Transformations : Thomas Ramos (21)

En retiendra malheureusement cette transformation contrée par Cheslin Kolbe, sans quoi les Bleus auraient possiblement écarté l’Afrique du Sud en quarts de finale. Mais l’arrière du Stade toulousain en aura réussi 21 dans ce Mondial, soit 42 points pour les Bleus rien que dans cet exercice. Précieux et juste.



La transformation contrée de Thomas Ramos par Cheslin Kolbe



Courses : Bundee Aki (81)

Le centre irlandais d'origine néo-zélandaise a marqué les esprits dans ce Mondial, avec 81 courses en tout et tellement plus. Le joueur de 33 ans est d’ailleurs nommé parmi les finalistes pour le titre de meilleur joueur du monde. Il fut l’un des, sinon le, meilleur joueur du XV du Trèfle, sorti en quarts de finale par les All Blacks.



Points : Owen Farrell (75)



Le demi d'ouverture du XV de la Rose a terminé meilleur marqueur de la compétition avec 75 points. L'Anglais devance Thomas Ramos (74, France) et Emiliano Boffelli (67, Argentine).







Passes après contact : Saledi Piutau, Antoine Dupont (10)



Les deux hommes occupent la 1ère place du classement des passes après contact avec 10 passes. Montanna Ionae (8, Italie) est 3e ex-aequo avec Ardie Savea (8, Nouvelle-Zélande).



Plaquages : Marcos Kremer (92)



Avec 92 plaquages, l'Argentin termine meilleur plaqueur de la Coupe du monde. Il devance Ben Earl (80, Angleterre) et Franco Moster (73, Afrique du Sud).



Percées : Damian Penaud (13)



Encore un Français en tête d'un classement. L'ailier du XV de France a terminé la compétition avec 13 percées. Will Jordan (Nouvelle-Zélande) est 2e avec 12. Louis Bielle-Biarrey complète le podium (10 percées), ex-aequo avec Bundee Aki (Irlande).