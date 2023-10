Coupe du monde de rugby - France- Afrique du Sud : Antoine Dupont va porter un casque

COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023 - Passé en conférence de presse, vendredi, Antoine Dupont est revenu sur sa blessure et sur son appréhension avant d'affronter l'Afrique du Sud en quart de finale.

Antoine Dupont, la suite se fera avec un casque. Titularisé pour le quart de finale de la Coupe du monde de rugby 2023 entre l'équipe de France et l'Afrique du Sud, le capitaine des Bleus a évoqué sa récupération après son opération d'une fracture maxillo-zygomatique.



"Je me sens très bien, sur les deux plans (mental et physique). J'ai dû attendre des examens, faire des radios avec le chirurgien, puis l'opération, pour retrouver de l'espoir. Ma convalescence s'est bien passée. (...) Je suis pleine capacité de mon jeu et de mes moyens".



La vision n'est pas affectée

Concernant son casque, Dupont a précisé qu'il s'agissait d'une décision de son chirurgien, qui lui a plus ou moins imposé la chose. "Il m'a plus que proposé, d'ailleurs... Je l'ai testé cette semaine, ça ne me gêne pas sur ma vision. Je suis parti pour le mettre."

D'après Dupont casque n'est pas un moyen de se sentir plus en sécurité. C'est surtout lui qui s'est mentalement préparé à repartir au combat après sa blessure.



"J'ai d'abord repris la course à basse intensité. Les contacts, cela a été pareil. Cette progression m'a permis de retrouver de la confiance, de lever l'appréhension. Je n'ai eu aucune douleur. C'était important de valider toutes ces étapes", a-t-il révélé concernant son retour progressif au jeu.



Voir Dupont casqué a rappelé une anecdote à Fabien Galthié, à ses côtés en conférence de presse, vendredi 13 octobre à Roland-Garros : "Ça va rappeler quand il jouait avec Castelnau-Magnoac, avec le casque. Il y a quelques photos."