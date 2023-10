Coupe du monde de rugby 2023 : Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud, chaîne et horaire de la finale

La Nouvelle-Zélande affronte l'Afrique du Sud samedi soir en finale de la Coupe du monde de rugby 2023. Chaîne, horaire, voici tout ce qu'il faut savoir sur ce choc.

La Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud chercheront toutes deux, samedi soir au Stade de France, à décrocher leur 4e titre de championne du monde de rugby. Un choc final qui se dispute sans l'équipe de France, pour la plus grande déception d'Antoine Dupont et ses coéquipiers. Mais qui a beaucoup d'allure sur le papier.



Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud EN DIRECT



Chaîne et horaire de Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud



Le coup d'envoi de la rencontre entre les All Blacks et l'Afrique du Sud sera donné à 21h, le samedi 28 octobre. La rencontre sera à suivre en direct sur TF1 avec une prise d'antenne à 20h50, et en direct commenté sur MYTF1.



Les compositions de Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud



Nouvelle-Zélande : B. Barrett – Jordan, Ioane, J. Barrett, Tele’a, – (o) Mo’unga, (m) Smith – Cane (cap.), Savea, Frizell – S. Barrett, Retallick – Lomax, Taylor, De Groot.



Afrique du Sud : Willemse - Arendse, Kriel, De Allende, Kolbe - Pollard, De Klerk - Du Toit, Vermeulen, Kolisi (cap.) - Mostert, Etzebeth - Malherbe, Mbonambi, Kitshoff.