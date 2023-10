Coupe du monde de rugby : 5 erreurs de l'arbitre lors de France - Afrique du Sud ?

Selon le Midi Olympique, cinq erreurs d'arbitrage ont été relevées par des superviseurs de World Rugby lors de la défaite de la France face à l'Afrique du Sud en quart de finale du Mondial (28-29).

L'équipe de France aura besoin de temps pour digérer son élimination en quarts de finale de la Coupe du monde de rugby, le week-end dernier contre l'Afrique du Sud. Et peut-être encore un peu plus dans les prochains jours. Selon les informations du Midi Olympique, cinq erreurs d'arbitrage ont en effet été relevées par des superviseurs de World Rugby après le revisionnage de la courte défaite des Bleus contre les Springboks (28-29), qui avait justement fait beaucoup parler pour des questions d'arbitrage.



Sur ces cinq erreurs, trois sont allées en défaveur des hommes de Fabien Galthié. D'abord le coup de tête de Pieter-Steph Du Toit sur Jonathan Danty, qui aurait dû coûter un carton jaune au Sud-Africain à la 17e minute. Puis à la 22e minute, le fameux contre de Cheslin Kolbe sur une tentative de transformation de Thomas Ramos serait bien la conséquence d'un départ trop anticipé de l'ailier supersonique (22e). En fin de rencontre (68e), le grattage de Kwagga Smith sur Cameron Woki aurait, lui, dû entraîner une pénalité pour Antoine Dupont et les siens.



L'arbitre Ben O'Keefe aurait également commis deux erreurs en défaveur des Boks : un plaquage de Damian Penaud sur Eben Etzebeth à la 9e minute aurait dû valoir un carton jaune (9e), alors qu'un hors-jeu de Woki n'a pas été signalé (78e). Beaucoup d'erreurs... mais pas de conséquence pour le principal intéressé, qui sera au sifflet de la demi-finale Angleterre - Afrique du Sud samedi (21h).