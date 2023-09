Coupe du monde de rugby - All Blacks : Sam Whitelock égale le record de capes de Richie McCaw

COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023 - Sam Whitelock est devenu le co-recordman de sélections chez les All Blacks lors du succès contre la Namibie (71-3). Il égale Richie McCaw et ses 148 sélections.

Sam Whitelock entre un peu plus dans l'histoire des All Blacks. Le double champion du monde 2011 et 2015 a égalé le record de sélections de Richie McCaw lors du large succès contre la Namibie (71-3). Il a fêté sa 148e cape avec le maillot de la Nouvelle-Zélande.



Voir le résumé de Nouvelle-Zélande - Namibie



Le premier joueur à gagner trois Coupes du monde ?



Le deuxième ligne des All Blacks a débuté sa carrière internationale en 2010. Sacré champion à deux reprises en 2011, en Nouvelle-Zélande, et en 2015 en Angleterre, le joueur de 34 ans va rejoindre la Section Paloise et le Top 14 après la Coupe du monde de rugby 2023.



En cas de succès des Blacks lors de ce Mondial, Whitelock peut devenir le premier joueur de l'histoire à remporter trois éditions de la Coupe du monde. Rendez-vous le 28 octobre sur TF1 pour savoir s'il réussira ce pari fou.