Coupe du monde de rugby - All Blacks : Samuel Whitelock empile les records

COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023 - Qualifié en finale de la compétition avec la Nouvelle-Zélande, Samuel Whitelock a cassé plusieurs records lors de cette édition 2023 du Mondial de rugby.

Un taulier en finale. A 35 ans, Samuel Whitelock, dit Sam, était titulaire lors de la victoire de la Nouvelle-Zélande face à l'Argentine lors de la première demi-finale de la Coupe du monde de rugby 2023.



Argentine - Nouvelle-Zélande : Tous les essais en vidéo



Deux records pour Whitelock



Toujours aussi précieux, le 2e ligne a contribué à la qualification en finale des All Blacks, qui joueront leur 5e finale en 10 participations le samedi 28 octobre (match à suivre sur TF1 et MYTF1). Lors de cette Coupe du monde, le joueur de la Section Paloise a battu plusieurs records, lui qui a disputé six rencontres lors de la compétition.



Whitelock a ainsi battu le record de rencontres jouées en Coupe du monde de rugby (25) et est devenu le premier joueur à se qualifier / jouer trois finales. Il pourrait logiquement devenir le premier à gagner la compétition trois fois (2011, 2015, 2023*) en cas de succès en finale.