Coupe du monde de rugby : Ange Capuozzo, le plus français des Italiens

Ange Capuozzo sera titulaire pour affronter l’équipe de France avec l’Italie vendredi, dans le cadre de la Coupe du monde de rugby 2023. Natif de Grenoble, le joueur de 24 ans s'est exprimé sur TF1.

"Le plus français des Italiens". Voilà une phrase qui revient souvent au moment d’évoquer Ange Capuozzo, arrière ou ailier de l’équipe d’Italie qui affronte le XV de France vendredi soir à Lyon, dans le cadre de la 4e journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2023. Natif de Grenoble, joueur du Stade Toulousain, l’intéressé vivra forcément un moment très particulier au Groupama Stadium.



L'équipe de France éliminée si...

"Quand la sélection italienne m’a appelé, c’était impossible pour moi de refuser, a-t-il raconté dans le Mag’ de TF1. J’ai des racines italiennes très ancrées, dans la famille. Quand je suis avec la sélection italienne, avec le drapeau sur le cœur, je me sens italien. Je n’ai pas dit que je ne me sentais pas français. Je me sens aussi italien. Je me sens moins dépaysé, c’est presque comme une Coupe du monde à domicile pour moi".



Le programme des matches sur TF1

Mais vendredi, Capuozzo devra laisser cette double culture et tout donner pour la Nazionale, qui pourrait éliminer les Bleus de leur propre tournoi en cas de victoire. "Terminer devant la France, ça aurait une saveur particulière. J’espère quand même que si on les bat, on va m’autoriser à rentrer à Toulouse", a-t-il glissé dans un sourire. Voilà un scénario qui, lui, ne ferait rire personne chez les hommes de Fabien Galthié.