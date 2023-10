Coupe du monde de rugby, Angleterre - Afrique du Sud (15-16) - Les regrets d'Owen Farrell

COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023 - Auteur d'un superbe match lors de la seconde demie du Mondial entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud (15-16), Owen Farrell n'a finalement pas été le héros du match.

Owen Farrell, un héros malheureux. Grand artisan de la belle demi-finale de l'Angleterre, le demi d'ouverture a finalement dû s'incliner, avec son équipe, face à une équipe d'Afrique du Sud pleine de ressources (15-16). A l'arrivée, les Anglais ont subi une défaite frustrante pour un petit point, comme les Bleus six jours auparavant.



Angleterre - Afrique du Sud : Le résumé vidéo de la rencontre



Il a marqué tous les points de l'Angleterre



Owen Farrell avait lui parfaitement récité la tactique anglaise. Avec son jeu au pied précis, le recordman de points du XV de la Rose a marqué les 15 points de son équipe samedi soir. Il a passé quatre pénalités (3e, 10e, 24e, 39e) et surtout un magnifique drop à la 53e minute. A ce moment du match, les Anglais avaient 9 points d'avance.



Passée l'heure de jeu, les choses ont été plus difficiles pour le finaliste de l'édition 2019 qui a finalement été renversé par l'essai transformé de "RG" Snyman (69e) et la pénalité d'Handré Pollard (77e).

"Cette équipe a un brillant avenir"

Déçu par le résultat, le joueur de 32 ans a préféré saluer le niveau et le parcours de ses coéquipiers lors de cette compétition. En très grande difficulté depuis quelques mois, notamment en 2023, le XV de la Rose avait abordé le Mondial sur la pointe des pieds.

"Je suis fier de ce groupe. Je suis fier de ce qu'il a fait depuis cinq mois. Ce n'est pas allé dans notre sens. J'espère qu'on a rendu fiers nos supporters chez nous. C'est la dernière Coupe du monde pour certains, mais je sais une chose c'est que cette équipe a un brillant avenir", a salué Farrell, cité par Sky Sports.