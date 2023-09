Coupe du monde de rugby - Anthony Jelonch, retour réussi avec la France : "Je me sens libéré"

COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023 - De retour à la compétition après sa blessure au genou, lors de France - Uruguay, Anthony Jelonch s'est rassuré malgré le match imparfait des Bleus.

Anthony Jelonch est redevenu un joueur de rugby. Gravement blessé au genou lors de France - Ecosse, le 26 février dernier, lors du Tournoi du VI Nations, le troisième ligne a retrouvé les terrains six mois pile après sa blessure lors du succès des Bleus face à l'Uruguay, lors de la 2e journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2023.



La France bat l'Uruguay dans la douleur



Comme il a confié au Mag de la Coupe du monde sur TF1, après la victoire des Français, le joueur du Stade Toulousain s'est rassuré, à la fois physiquement et mentalement. Il a joué 50 minutes au poste de 3e ligne centre pour son retour sur les pelouses.



Les déclarations d'Anthony Jelonch



Sur son match de reprise

"Je me sens très bien, ça m'a fait plaisir de reprendre. J'étais très content de refouler les terrains, surtout avec cette équipe. Les premiers contacts, il y a eu un peu d'appréhension. De suite, j'ai été vite remis dans le bain et maintenant je me sens libéré."



Sur sa rééducation

"C'est vrai qu'ils m'ont fait confiance tout au long (le staff de l'équipe de France, ndlr). J'étais avec Bruno Boussagol, le kiné de l'équipe de France, pendant cinq semaines et avec qui j'ai bien travaillé."

"Après, tout le monde m'a suivi, notamment les kinés du Stade Toulousain et du CERS (de Capbreton). Je ne veux oublier personne et il faudrait que je remercie tout le monde pour m'avoir fait revenir aussi."

"Je leur dois un peu tout sur ma rééducation. J'ai travaillé dur, mais j'ai été bien 'drivé' "



Sur la victoire difficile des Bleus

"C'était un match compliqué. Ils ont eu beaucoup d'envie. Ils ont mis beaucoup d'agressivité sur ce match, sur la première mi-temps."



"Nous on a eu du mal à conclure les actions. Il y avait des choses bien et des choses moins bien, mais ce soir on va retenir la victoire, ainsi que le bon match des Uruguayens, avec beaucoup d'envie. On va essayer de régler les détails pour faire un gros match contre la Namibie."