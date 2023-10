Coupe du monde de rugby, Argentine - All Blacks - 8 essais : Will Jordan rejoint Lomu, Savea et Habana

COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023 - Auteur d'un triplé lors de la demie Argentine - Nouvelle-Zélande (1-3), vendredi 20 octobre, Will Jordan a porté son total d'essais à 8. Il rejoint un cercle fermé.

L'histoire tend les bras à Will Jordan. Auteur d'un triplé lors de la première demi-finale de la Coupe du monde de rugby 2023 entre l'Argentine et la Nouvelle-Zélande (6-44), l'ailier a porté son total d'essais à 8 dans cette compétition.



Argentine - Nouvelle-Zélande : le résumé du match en vidéo



Il reste encore la finale pour Jordan



Huit essais. Il s'agit là du record dans une édition de la Coupe du monde de rugby. Trois joueurs le partageaient avant ce Mondial 2023 : Jonah Lomu (Nouvelle-Zélande, 1999), Bryan Habana (Afrique du Sud, 2007) et Julian Savea (Nouvelle-Zélande, 2015). Will Jordan a donc rejoint ce cercle fermé.



Il reste encore un match - la finale du samedi 28 octobre (à suivre sur TF1 et MYTF1) - à Jordan pour battre ce record. Il aurait pu le faire en demi-finale, en toute fin de match, mais Richie Mo'unga a décidé d'aller à dame au lieu de lui faire la passe en bout de ligne. Ce n'est que partie remise.