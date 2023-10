Coupe du monde de rugby : Argentine - Nouvelle-Zélande, Angleterre - Afrique du Sud, chaîne et horaires des demi-finales

Argentine - Nouvelle-Zélande, Angleterre - Afrique du Sud : voici les affiches du dernier carré de la Coupe du monde de rugby 2023. Tout savoir sur la diffusion sur TF1 et les horaires.

Le coup d'envoi des demi-finales de la Coupe du monde de rugby 2023 sera donné ce vendredi soir 20 octobre au Stade de France, a l'occasion du match entre l'Argentine et la Nouvelle-Zélande. 24h plus tard, le samedi 21 octobre, l'Angleterre et l'Afrique du Sud se livreront une bataille pour le même objectif : se battre pour le titre ultime le samedi 28 octobre prochain.



Vidéo : Le top 5 des plus beaux essais des quarts de finale



Ces deux rencontres seront à suivre en direct et en exclusivité sur TF1, mais aussi en direct commenté sur MYTF1. Pour les deux rencontres, rendez-vous à partir de 20h50 sur TF1 et MYTF1, pour un coup d'envoi à 21h00.

Phase finale : les rencontres à suivre sur TF1 et MYTF1

Vendredi 20 octobre : Argentine - Nouvelle-Zélande (A partir de 20h50, coup d'envoi à 21h00)

Samedi 21 octobre : Angleterre - Afrique du Sud (A partir de 20h50, coup d'envoi à 21h00)

Vendredi 27 octobre : Petite finale (A partir de 20h50, coup d'envoi à 21h00)

Samedi 28 octobre : Finale (A partir de 20h50, coup d'envoi à 21h00)