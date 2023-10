Coupe du monde de rugby - Australie - Portugal : Les Wallabies restent en vie

COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023 - L'Australie s'est imposée avec le bonus offensif face au Portugal (34-14), dimanche 1er octobre, à Saint-Etienne. Les hommes d'Eddie Jones sont toujours en vie.

L'Australie est toujours en vie dans cette Coupe du monde de rugby. Les hommes d'Eddie Jones ont assuré l'essentiel avec un succès bonifié face au Portugal (34-14), dimanche 1er octobre au stade Geoffroy-Guichard à Saint-Etienne, lors de la 4e journée de la phase de groupes.



Australie - Portugal : tous les essais en vidéo



Cette victoire permet donc aux Wallabies de reprendre la 2e place de la poule C aux Fidji avant la dernière journée. Avec 11 points en 4 matches, les champions du monde 2003 en ont terminé avec leur calendrier de ce premier tour.



Les Fidji, qui affronteront le Portugal, n'ont besoin que d'un seul point pour rallier les quarts de finale. Autant dire que l'Australie a besoin d'un miracle pour rejoindre la phase à élimination directe.



L'Australie a arrêté de jouer en seconde période



Secoués d'entrée dans ce match, les Australiens ont profité du carton jaune reçu par Pedro Bettencourt - l'auteur du premier essai - pour passer 21 points et rejoindre les vestiaires avec un bel avantage. Richard Arnold (19e), David Porecki (21e) et Angus Bell (26e) sont allés à dame.



Après avoir passé l'essai du bonus offensif après le retour des vestiaires - Fraser McReight (47e) - les Australiens ont arrêté de jouer et sont retombés dans leur travers. Sanctionnés de deux cartons jaunes - Matt Faessler (59e) et Samu Kerevi (61e) - les Wallabies ont dû se mettre en mode défense pour empêcher leurs adversaires de marquer un deuxième essai.



Celui-ci est finalement arrivé à la 70e minute grâce à Rafael Simões. Dans la foulée, Marika Koroibete a ajouté un cinquième essai (74e). L'Australie sort gagnante de ce match, mais le vainqueur moral c'est bien le Portugal.