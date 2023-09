Coupe du monde de rugby : Avant France – Uruguay, les victoires records des Bleus

L’équipe de France affronte l’Uruguay, "petite" nation du rugby, pour son deuxième match dans cette Coupe du monde de rugby 2023. L’occasion de revenir sur les plus grosses victoires des Bleus.

L’équipe de France a parfaitement entamé sa Coupe du monde de rugby 2023 en s’imposant dans le choc face à la Nouvelle-Zélande le 8 septembre dernier (27-13). Les hommes de Fabien Galthié, troisièmes au classement World Rugby, ont désormais deux rencontres très abordables sur le papier à disputer contre l’Uruguay (14 septembre, 17e nation mondiale) et la Namibie (21 septembre, 21e nation mondiale) avant d’affronter l’Italie (6 octobre, 12e nation mondiale).

Si Antoine Dupont et beaucoup de nombreux titulaires habituels auront l’occasion de souffler notamment contre l’Uruguay, les Bleus seront attendus dans la manière… et sur le plan offensif. Avant de potentiels festivals, bilan sur les plus gros écarts jamais enregistrés par les Tricolores dans un match de Coupe du monde.



L’édition 1987 qui s’était tenue en Nouvelle-Zélande et en Australie avait été particulièrement prolifique pour l’équipe de France, tout comme en 2007 en France.



Les victoires records des Bleus en Coupe du monde

1. France – Namibie 2007 (Toulouse) : 87-10, +77

2. France Zimbabwe 1987 (Auckland) : 70-12, +62

3. France – Géorgie 2007 (Marseille) : 64-7, +57

4. France – Fidji 2003 (Brisbane) : 61-18, +43

5. France – Roumanie 1987 (Wellington) : 55-12, +43

Parmi les faits marquants de ces larges victoires, on notera les 13 essais inscrits contre la Namibie et le Zimbabwe, record toujours en cours. Contre la Géorgie, les Bleus menaient déjà… 30-0 à la pause, alors qu’à l’inverse, contre la Roumanie, les deux équipes étaient à égalité à la pause (12-12).