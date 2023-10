Coupe du monde de rugby - Quarts de finale : l'équipe de France affrontera l'Afrique du Sud (Springboks)

COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023 - Les Bleus sont fixés pour la suite : l'équipe de France affrontera l'Afrique du Sud en quarts de finale, dimanche 15 octobre 2023 (21h00). Ce match sera à suivre sur TF1

Les Bleus sont enfin fixés : ce sera l'Afrique du Sud. Les hommes de Fabien Galthié défieront les Springboks en quarts de finale de la Coupe du monde de rugby 2023. La rencontre aura lieu le dimanche 15 octobre prochain au Stade de France, à Saint-Denis (Paris) à 21h00. Ce match sera à suivre à partir de 20h50 sur TF1 et MYTF1.



France - Italie : le résumé du match en vidéo



L'autre quart de finale opposera l'Irlande aux All Blacks de la Nouvelle-Zélande. Le succès des Irlandais face à l'Ecosse (36-14) a décidé du sort de ces deux premiers quarts de finale du Mondial. Dans les deux cas, ce sont des affiches dignes d'une finale de Coupe du monde.



Le programme des quarts de finale



Samedi 14 octobre



- Pays de Galles - 2e du groupe D (Stade Vélodrome, Marseille) / 17h00, match à suivre sur TF1

- Irlande - Nouvelle-Zélande (Stade de France, Saint-Denis) / 21h00, match à suivre sur TF1



Dimanche 15 octobre



- Angleterre - 2e du groupe C (Stade Vélodrome, Marseille) / 17h00, match à suivre sur TF1

- France - Afrique du Sud (Stade de France, Saint-Denis) / 21h00, match à suivre sur TF1