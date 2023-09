Coupe du monde de rugby - Damian Penaud sur le XV de France : "On est vraiment un vrai groupe"

COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023 - Interrogé par Le Mag après la victoire de la France contre les All Blacks, Damian Penaud s'est confié sur l'entrée réussie des Bleus.

C'est l'euphorie chez les Bleus et Damian Penaud. Brillants vainqueurs de la Nouvelle-Zélande (27-13) en ouverture de la Coupe du monde 2023, les joueurs de l'équipe de France ont idéalement lancé leur Mondial à domicile.

Passé au micro du Mag après la rencontre, Damian Penaud s'est confié sur ce succès important pour le moral des troupes. Il a aussi évoqué la vie de groupe chez les Français à notre consultant Christian Califano.

Sur la victoire face aux All Blacks

"Ça fait quatre années qu'on attend ça, on s'est préparé pendant quatre ans pour. Voilà, il nous tardait qu'une seule chose, c'est d'être le jour j."

"L'important, c'est forcément la gagne. Mais c'est aussi tout le soutien qui a eu pendant le match, mais même avant. Tout l'engouement qui a eu autour du public a été extraordinaire. On sent cette passion tout autour de nous et voilà, ça nous porte."

"C'est un très bon début. Battre les Blacks qui n'ont jamais perdu en poules, voilà il fallait faire un exploit et on l'a fait."

Sur son essai

"C'est le travail de tout un groupe. Si je peux finir, je finis. Si je peux aider à finir, je le fais. Je suis très content."

Sur la vie de groupe chez les Bleus

"Il y a énormément de complicité, que ce soit avec Matthieu (Jalibert) ou avec tout le groupe, franchement on est vraiment un vrai groupe. Il n'y a pas un mec que j'aime plus qu'un autre, je les aime tous au même point."

"Il reste trois matches de poule, à nous de bien continuer et ne pas gâcher le travail qui a été fait."