Coupe du monde de rugby : Fabien Galthié se projette déjà sur la suite avec les Bleus

Fabien Galthié s'est exprimé sur TF1 sur l'élimination de l'équipe de France en quarts de finale de la Coupe du monde 2023. Le sélectionneur des Bleus veut déjà penser à la suite.

Alors que la Nouvelle-Zélande a décroché vendredi soir son ticket pour la cinquième finale de Coupe du monde de son histoire, l'équipe de France essaye toujours, de son côté, de digérer son élimination en quarts de finale de cette édition 2023, pour un petit point, face à l'Afrique du Sud. Une fin trop précoce pour une sélection qui était très nettement montée en puissance ces quatre dernières années.



La déception a donc été à la hauteur des attentes dans la foulée de cette défaite très douloureuse pour tout le XV de France. Assez peu bavard depuis, Fabien Galthié a pris le temps de s'exprimer au micro de TF1, dans le Studio du Mag, en se projetant déjà sur le prochain tournoi des Six Nations. Une interview diffusée vendredi soir, à la veille de la deuxième demi-finale qui opposera le bourreau des Bleus, les Boks, à l'Angleterre.





Les mots de Gabien Galthié

"Depuis quatre ans, les joueurs ont écrit des très belles pages du rugby français. Il faut continuer. Je suis triste pour eux. Je leur ai dit qu’ils n’avaient pas grand-chose à se reprocher. Il y a tellement de faits de jeu qui se cumulent au cours du match. On a fait corps. Jusqu’à la dernière action on essaye de trouver des clés. Ce que je garde de ce mandat ? 80% de victoires je crois que c’est un bon ratio. Mais cette défaite d’un point rentre aussi dans l’écriture de cette histoire. Il y a une préparation qui s’annonce intense pour attaquer le tournoi des Six Nations face à l’Irlande. Avec autant de plaisir, de joie et de bonheur à partager."