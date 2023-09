Coupe du monde de rugby - Fabien Galthié sur le succès de la France : "Chopés par la pression"

COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023 - Interrogé par Le Mag de la Coupe du monde de rugby sur TF1, Fabien Galthié s'est montré satisfait du succès contre les All Blacks.

Fabien Galthié est un sélectionneur heureux. Si tout n'a pas été parfait pour les Bleus lors de leur succès contre les All Blacks (27-13), lors du match d'ouverture de la Coupe du monde 2023, le technicien s'est satisfait de la réaction de ses joueurs.

Le patron du XV de France a également mis en avant les excellentes entrées des finisseurs qui ont permis de faire plier les Blacks à partir de l'heure de jeu.

La réaction de Fabien Galthié au Mag sur TF1

"Il était important de bien débuter, même si ce n'était pas un match éliminatoire, il était important de bien commencer ce match. Pour nous, tout simplement, pour le travail qu'on a mis en œuvre dans la préparation et pour aller plus loin sur les quatre années."

"On a senti qui avait beaucoup de pression sur cette première mi-temps, on a eu du mal à se libérer, ce qui a fait qu'ils ont marqué très vite et facilement. On perd ensuite Julien Marchand. Donc, on commence ce match avec le plus mauvais des scénarios possibles, ce qui fait partie du jeu."

"On a réussi petit à petit à reprendre le contrôle du jeu. Par moment, on s'accrochait, mais on s'accrochait intelligemment. On n'a par exemple été pénalisés que quatre fois sur ce match, ce qui a été une des clés de la victoire."

"Avec l'apport des finisseurs on a réussi à renverser la tendance. On ne s'attendait pas à cette ambiance, c'était tendu. Dans les tribunes, c'était tendu. On n'était pas habitués à ce type d'ambiance."

"Les finisseurs ont été très importants"

"On rentre à la pause avec l'avantage au score, mais sans avoir le contrôle et en donnant les clés. On a déjà constaté qu'on s'était fait choper par la pression de l'événement alors qu'on s'était bien préparés."

"Ce qui est bien, c'est qu'on a réussi à débloquer la situation. Les finisseurs ont été très importants. Ils ont vu le match se dérouler, ils ont vu ce qu'on pouvait faire de mieux et ils nous ont apporté de la fraîcheur et un score lourd."

"On a perdu Julien (Marchand) trop tôt. Peat (Peato Mavauka, ndlr) a réussi à entrer très tôt dans son match. On avait prévu un coaching très tôt avec ces cinq finisseurs, puis Maxime (Lucu) et Melvyn (Jaminet) pour les moments-clés, ça s'est passé parfaitement pour le déroulé du match. Les entrants nous ont apporté beaucoup d'énergie. Déjà d'avoir traversé ce premier match et d'en être sortis vainqueurs, c'est très bien."