Coupe du monde de rugby - Fabien Galthié sur les Bleus : "Une équipe nerveuse"

Interrogé au micro de TF1 à l’issue de France–Uruguay jeudi soir, le sélectionneur tricolore Fabien Galthié a livré son analyse sur la laborieuse victoire des Bleus (27-12) dans ce 2e match de poules.

On s’attendait à un festival, ce fut loin d’être le cas. Le XV de France s’est imposé sans le bonus offensif face à l’Uruguay (27-12) jeudi soir à Lille, dans le cadre de la deuxième journée de la phase de groupes de cette Coupe du monde de rugby 2023.

Les hommes de Fabien Galthié ont cru entrer définitivement dans leur rencontre après l’essai d’Antoine Hastoy à la 11e minute de jeu, mais ce ne fut en réalité jamais vraiment le cas.



La réaction d'Anthony Jelonch

A l’issue de la rencontre, Fabien Galthié était présent dans le Mag de TF1 pour analyser ce match très différent, dans son scénario, de ce qui était imaginé.



Le résumé de France - Uruguay

Les déclarations de Fabien Galthié

Sur le résultat

"Déjà l'important, c'était de gagner. Il a fallu vite basculer. On a beaucoup modifié l'équipe. On avait bien attaqué le match. Cette équipe d'Uruguay a fait corps. C'est l'équipe de Peñarol en ligue sud-américaine, donc ils ont des automatismes. Il a fallu se battre jusqu'à la fin pour creuser des écarts. Malheureusement, on n'a pas réussi à marquer l'essai du bonus, à l'image du match."

Sur les difficultés des Bleus

"En rugby quand tu penses que tu tiens quelque chose, le match d'après tu le perds quand tu ne fais pas ce qu'il faut. Là, on a fait une mauvaise performance en termes de maîtrise collective. On avait une équipe nerveuse qui voulait marquer rapidement et en face on avait une équipé agressive. On a tout d'abord été surpris. On appelle ce genre de matches des matches pièges. Il faut mettre les bons ingrédients au bon endroit. On ne s'est pas rendu le match facile."

Sur la composition lors du prochain match contre la Namibie

"La composition d'équipe on doit déjà l'annoncer aux joueurs avant. On va la travailler dès demain soir (vendredi, ndlr). On arrête une composition d'équipe avant le premier entraînement, puis ensuite on l'annonce deux jours avant le match. On surveille bien le temps de jeu, on essaye de remettre en jeu les joueurs qui n'ont pas pu jouer. Cyril Baille est tout proche de reprendre. On a tout l'effectif disponible, sauf Julien Marchand."