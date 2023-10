Coupe du monde de rugby : Fickou parle de "mort subite" avant France - Italie

Le centre des Bleus Gaël Fickou était présent en conférence de presse ce jeudi à la veille de France - Italie, dans le cadre de la Coupe du monde de rugby 2023, à suivre sur TF1.

Les choses très sérieuses commencent pour l'équipe de France vendredi face à l'Italie. Et pour cause, ce 4e match de poules dans la Coupe du monde 2023, face à l'Italie à Lyon, a en fait des airs de huitième de finale. Les Bleus devront s'imposer pour ne pas avoir à sortir la calculette. Car en cas de défaite, ce pourrait être la porte.

La compo des Bleus contre l'Italie



"On a hâte d'être sur le terrain. Ça fait quinze jours qu'on n'a pas joué, ça commence à faire long même si ça nous a permis de bien nous régénérer", a expliqué Gaël Fickou, présent en conférence de presse à la veille de cette rencontre.





Fickou : "Il ne faut pas se louper"



A cette immense envie de retrouver le terrain, les Bleus devront ajouter un sérieux à toute épreuve. Car l'Italie doit s'imposer si elle veut poursuivre son chemin. "A partir de maintenant, on sait que c'est mort subite, il ne faut pas se louper. On est concentrés, on est prêts, on se prépare à ça depuis quatre ans", a expliqué le centre des Bleus.



Les Bleus qualifiés si...



Et ne comptez pas sur ce dernier pour sous-estimer la bête blessée qui affrontera les Tricolores au Groupama Stadium. "Les Italiens vont avoir à cœur de se rattraper, ça sera un gros, gros combat. On a tout fait cette semaine pour être vigilants". Réponse à partir de 21h sur TF1.