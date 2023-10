Coupe du monde de rugby, finale - Les réactions des Springboks après leur sacre

COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023 - Voici les réactions des joueurs de l'Afrique du Sud après leur quatrième sacre. Les Springboks étaient logiquement ravis de ce succès contre les All Blacks en finale.

Une génération en or pour l'Afrique du Sud. Sacré champions du monde en 2019, les Springboks ont conservé leur titre après leur victoire en finale face à la Nouvelle-Zélande (11-12), samedi 28 octobre au Stade de France.



Voir la remise du trophée aux Springboks en vidéo



Logiquement heureux de ce quatrième sacre record en Coupe du monde de rugby, les Sud-Africains ont donné leurs premières réactions à TF1.



Les réactions



Faf de Klerk, demi de mêlée des Springboks (TF1)



"C'est incroyable. Défendre son titre, c'est super, c'est encore mieux que la dernière Coupe du monde. C'est beaucoup plus spécial. Je suis encore submergé par les émotions. Je n'arrive pas encore à y croire, mais en tout cas on l'a fait et je crois que je vais me réveiller dans cinq jours et me rendre compte de ce qu'il s'est passé."



Jacques Nienaber, sélectionneur des Springboks



"C'est un travail d'équipe. Certains joueurs ont déjà participé à une finale de Coupe du monde, il y en pour qui c'était la troisième participation. C'est expérience commune avec un groupes de bons joueurs."



Siya Kolisi, capitaine des Springboks



"On a perdu un joueur tôt dans ce match, on a dû s'adapter. (...) Les gens qui ne connaissent pas l'Afrique du Sud ne savent pas ce que cette victoire signifie..."