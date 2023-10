Coupe du monde de rugby - France, All Blacks, Springboks : sur quelle chaîne (horaire) voir les quarts de finale ?

COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023 - Où voir les quarts de finale de la compétition à la télévision et streaming vidéo ? Voici le programme TV de la phase finale du Mondial sur TF1, avec les Bleus.

Place aux quarts de finale de la Coupe du monde de rugby 2023. Les quatre rencontres qui détermineront le dernier carré de l'édition 2023 se joueront les samedi 14 et dimanche 15 octobre 2023. L'équipe de France, la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre, l'Irlande, le pays de Galles, l'Argentine, les Fidji et l'Afrique du Sud composent le plateau.



Vidéo : les 20 plus beaux essais de la phase de groupes



Vous pourrez suivre sur TF1 et MYTF1 les deux meilleures affiches des quarts de finale de la compétition : les rencontres entre l'Irlande et les All Blacks (samedi 14 octobre, 21h00) et bien évidemment le match de l'équipe de France qui affrontera les Springboks, le dimanche 15 octobre à 21h00 au stade de France.



Pour les deux rencontres : rendez-vous à partir de 20h50 sur TF1 et MYTF1, pour un coup d'envoi à 21h00.

Phase finale : les rencontres à suivre sur TF1 et MYTF1

-Samedi 14 octobre : Irlande - Nouvelle-Zélande (A partir de 20h50, coup d'envoi à 21h00)

-Dimanche 15 octobre : France - Afrique du Sud (A partir de 20h50, coup d'envoi à 21h00)

-Vendredi 20 octobre : Demi finale 1 (A partir de 20h50, coup d'envoi à 21h00)

-Samedi 21 octobre : Demi finale 2 (A partir de 20h50, coup d'envoi à 21h00) / Possible demie de l'équipe de France

-Vendredi 27 octobre : Petite finale (A partir de 20h50, coup d'envoi à 21h00)

-Samedi 28 octobre : Finale (A partir de 20h50, coup d'envoi à 21h00) * / La programmation d'avant match est susceptible d'être modifiée si l'équipe de France est en finale *