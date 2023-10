Coupe du monde de rugby, France - Egalité, prolongation, "tirs au but" : Que se passe-t-il si match nul au rugby ?

COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023 - Alors que l'équipe de France défie les Springboks en quart de finale, dimanche 15 octobre (21h00), que se passe-t-il s'il y a une égalité à la fin du match ?

La phase à élimination directe de la Coupe du monde de rugby a débuté samedi 14 octobre avec les qualifications de l'Argentine et la Nouvelle-Zélande. Lors de ces deux rencontres, il n'y a pas eu d'égalité à la fin des rencontres. Il n'y a d'ailleurs eu qu'un seul match nul lors de cette édition 2023 entre la Géorgie et le Portugal.



Vidéo : Voir le résumé du match nul entre la Géorgie et le Portugal



Que se passe-t-il en cas d'égalité dans un match à élimination directe ? Voici ce qu'il faut savoir sur le sujet, qui reste un cas rare en rugby.



En cas d'égalité au rugby, dans un match à élimination directe :



Il y a deux mi-temps de prolongation. Chacune dure 10 minutes (20 minutes au total)



Si l'égalité reste : Une période de jeu de 10 minutes est ajoutée, avec mort subite. La première équipe qui marque des points gagne.



Si l'égalité reste : Coups de pied face au but.



Comment se passe une séance de coups de pied au but ?

Le capitaine de l'équipe nomme 5 joueurs présents lors de la période "mort subite". Il y a un chronomètre d'une minute avant de tirer.



Il y a trois zones de tirs, sur 22 mètres : face aux perches (position 1), à 15 mètres à gauche (position 2), à 15 mètres à droite (position 3). Les deux tireurs de chaque équipe tirent du même endroit.



La position 1 est utilisée par : Botteurs 1 et botteurs 4

La position 2 est utilisée par : Botteurs 2 et 5

La position 3 est utilisée par : Botteurs 3