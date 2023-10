Coupe du monde de rugby, France - Italie : Damian Penaud et Thomas Ramos en mode record

COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023 - Excellent lors de la victoire de l'équipe de France (60-7), Damien Penaud et Thomas Ramos ont amélioré leurs statistiques.

Les Bleus joueront bien les quarts de finale. Vainqueurs de l'Italie (60-7) avec la manière, vendredi 6 octobre, à Lyon, les joueurs du XV de France ont validé leur billet pour la phase à élimination directe de la Coupe du monde de rugby 2023.



France - Italie : le résumé en vidéo



Cette rencontre a été marquée par une superbe prestation collective des hommes de Fabien Galthié. Damian Penaud et Thomas Ramos ont, eux, amélioré leurs statistiques individuelles.



Ramos et Penaud en tête des classements



Damian Penaud a pris la tête du classement des essais marqués. Avec 6 essais, il devance le trio Henry Arundell (Angleterre, 5 essais), Damian McKenzie (Nouvelle-Zélande, 5 essais) et Darcy Graham (Nouvelle-Zélande, 5 essais).



Coupe du monde de rugby : Qui a marqué le plus de points sur une édition ?



De son côté, Thomas Ramos a ajouté 20 points à son compteur personnel. Il a pris la tête du classement par points devant Damian McKenzie (Nouvelle-Zélande, 53 points).