Coupe du monde de rugby, France - Italie : Fabien Galthié sur la qualification des Bleus en quarts

COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023 - Satisfait de la victoire de l'équipe de France face à l'Italie (60-7), Fabien Galthié a évoqué l'intensité mise par les Bleus.

Les Bleus ne sont tombés dans aucun piège et ont même offert un petit festival face à l’Italie vendredi soir (60-7). Résultat, les coéquipiers d’Antoine Dupont, absent pour cette rencontre, ont composté leur billet pour les quarts de finale de la Coupe du monde de rugby 2023, qu’ils joueront dimanche prochain contre un adversaire que l’on connaîtra samedi soir.



A l’issue de la rencontre, tous les joueurs tricolores ont souligné l’intensité mise durant 80 minutes face à des Italiens dépassés. Et le sélectionneur tricolore Fabien Galthié a eu la même analyse, avec sa retenue habituelle.



"On termine avec quatre victoires, on peut se projeter sur la suite. Une bonne conquête nous a permis de jouer avec le ballon sur les 20 premières minutes et de tuer le match. La problématique qu’on peut avoir, c’est qu’on relâche un peu dans l’intensité, on peut entre guillemets déjouer ou jouer moins juste. Mais globalement, sur la partie, on termine avec 60 points, contre l’Italie, ce qui est notre meilleur score contre eux. Dans ces matches-là, il faut se préparer à monter très haut dans l’intensité. La vitesse, l’intensité courue et combattue, la justesse des choix, des déplacements. On est des latins, on peut commencer à reculer, à être moins agressifs, à laisser des espaces. Mais ça a été bien géré par l’équipe, avec le coaching qui a maintenu cette qualité."