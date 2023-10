Coupe du monde de rugby, France - Italie : Les Bleus s'imposent et filent en quarts de finale !

COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023 - L'équipe de France est en quarts de finale ! Les Bleus de Fabien Galthié ont battu l'Italie (60-7), vendredi soir, à Lyon, et validé leur billet pour la suite.

L'équipe de France n'a jamais tremblé. Les hommes de Fabien Galthié ont très largement dominé l'Italie vendredi soir (60-7), pour leur 4e et dernier match de poules dans la Coupe du monde de rugby 2023. Une démonstration synonyme de première place de la poule A et donc de qualification en quarts de finale de ce Mondial à domicile. Ce sera dimanche prochain, face au 2e de la poule B, dont on connaîtra l'identité samedi soir.



La France bientôt en tête du classement World Rugby ?

Les Bleus ont attendu deux petites minutes seulement, au Groupama Stadium, pour lancer leur festival grâce à Damian Penaud, encore auteur d'un doublé et d'une grande prestation. Yoram Moefana en a fait de même en sortie de banc. Louis Bielle-Biarrey, Thomas Ramos, Peato Mauvaka mais aussi Mathieu Jalibert ont également participé à la fête.



Le résumé vidéo en 5 minutes



Ce dernier plus que tous les autres. Le demi d'ouverture de l'Union Bordeaux Bègles a livré une très grande prestation, étant bien aidé par ses avants. L'Italie, pas dans le coup, a laissé les Bleus produire leur jeu et confirmé que le fossé était trop grand avec les grosses nations de cette poule A. A l'arrivée, les coéquipiers d'Antoine Dupont, absent samedi, ont cumulé 8 essais et livré une une prestation plus qu'aboutie. Ils peuvent préparer sereinement leur quart de finale.





Les chiffres



276

Avant l'essai de Manuel Zuliani, la France n'avait plus concédé le moindre point dans la compétition depuis 176 minutes et la transformation d'Etcheverry à la 54e minute du match entre la France et l'Uruguay.

35

Encore auteur d'un doublé, Damien Penaud cumule désormais 35 essais en équipe de France. L'ailier droit bordelais est ainsi devenu le deuxième meilleur marqueur de l'histoire des Bleus derrière Serge Blanco (38) et devant Vincent Clerc (34).





Ils ont dit



Maxime Lucu : "C’est contrat rempli. On savait que si on perdait on était éliminés. Aujourd’hui on gagne avec la manière. On voulait mettre de la discipline, du réalisme, poser notre jeu. C’est plus facile quand on le fait. On avait toujours du mal contre cette équipe d’Italie. Le match de demain soir ? On va regarder ça de près. Il faut récupérer, rendez-vous dimanche".



Matthieu Jalibert : "On prenait ce match vraiment au sérieux c’était un huitième de finale pour nous. On a essayé de ne pas se concentrer sur ce qui s’était passé entre l’Italie et la Nouvelle-Zélande. On les savait fragiles mentalement, il fallait bien commencer et c’est ce qu’on a su faire. On a tenu 80 minutes avec une haute intensité. L’équipe est vraiment tournée vers les phases finales. On est content mais on a la tête tournée vers les quarts de finale, peu importe l’adversaire. Il nous reste trois matches pour rêver".



Charles Ollivon : "On a beaucoup d’automatismes. Sur le terrain c’est assez facile, ça fait quatre ans qu’on est ensemble. Même dans les moments compliqués, on a des repères. C’était un match éliminatoire pour nous, on a mis de l’intensité, on a tenu pendant 80 minutes, ça nous amène vers la suite. On sait que ça va être dur mais on a envie d’emmener tout le monde avec nous. On va tout lâcher".



Cyril Baille : "On savait que ça allait être très compliqué, il y a eu beaucoup d'impact et on a su répondre présent. Ca va être de plus en plus dur mais aujourd'hui c'est validé. On essaye d'être le plus solidaire possible, ce soir ça a bien marché. On a eu des situations délicates à jouer près de nos lignes".