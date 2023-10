Coupe du monde de rugby, France - Italie : Pourquoi le chien de Matthieu Jalibert s'appelle "Owen" ?

COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023 - Grand défenseur de la cause animale, Matthieu Jalibert a appelé un de ses chiens "Owen". Il a dit pourquoi à TF1 et notre consultant Yoann Huget.

Matthieu Jalibert s'est confié à TF1 et à notre consultant Yoann Huget dans "Huget à domicile", pour le Mag de la Coupe du monde de rugby présenté par Isabelle Ithurburu. Le demi d'ouverture a évoqué ses passions et intérêts en dehors du rugby.



Parmi les choses qui lui tiennent à cœur, il y a notamment la défense de la cause animale. Le joueur de l'Union Bordeaux-Bègles est notamment propriétaire de deux chiens, âgés de 5 et 3 ans. Leurs noms : Owen et Rio.







"A l'époque où je l'ai eu, on nous comparait un peu"



Le prénom Owen a évidemment retenu l'attention de Yoann Huget. Matthieu Jalibert a avoué que cela avait un lien avec Owen Farrell, le demi d'ouverture / centre de l'équipe d'Angleterre.



"Petite allusion à Owen Farrell. A l'époque où je l'ai eu, on nous comparait un peu. Pour le clin d'œil, je trouvais ça sympa", a précisé Jalibert.