Coupe du monde de rugby - France : Où en est Antoine Dupont ?

Sorti blessé après un violent choc au visage contre la Namibie, Antoine Dupont poursuit sa récupération. Pourra-t-il jouer contre l'Italie le 6 octobre ? Le médecin des Bleus a fait le point jeudi.

Antoine Dupont. Voilà un nom qui est sur toutes les lèvres quand il s'agit du XV de France. En temps normal, déjà. Et encore plus depuis sa blessure contre la Namibie, suite à un violent choc au visage qui lui a valu une opération. La star des Bleus est en engagée dans une course contre-la-montre pour revenir au plus tôt. Mais la date de son retour n'est pas encore très claire.



Si sa présence contre l'Italie, lors du dernier match de poules des Bleus le 6 octobre prochain, a un temps été envisagée, Bruno Boussagol, manager santé de l'équipe de France, s'est montré beaucoup plus prudent jeudi, devant la presse, du côté d'Aix-en-Provence.





Les déclarations du médecin des Bleus sur Dupont

Sur son état : "Son œdème est résorbé. Il avait des douleurs liées au choc frontal qu'il a reçu, mais ça évolue très favorablement. Il a le moral, il est plutôt confiant. Il va faire une visite chez le chirurgien assez rapidement pour évaluer sa progression et pour connaître les premières consignes du chirurgien. Un contrôle neurologique sera fait aussi dans la semaine, dès qu'il arrivera à évaluer son état. Pour l'instant, les nouvelles sont rassurantes, on l'accompagne du mieux possible et on espère son retour assez rapide".

Sur son retour : "Pour l'instant on se projette uniquement sur son retour dans le groupe, la reprise du rugby. Forcément, on espère le voir le plus tôt possible. Je ne pense pas que ce sera contre l'Italie. J'en suis même convaincu. Après, on avancera semaine après semaine".