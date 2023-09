France - Uruguay : Score et résumé, Coupe du monde de rugby 2023, Poule A

COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023 - L'équipe de France s'est imposée dans la douleur face à l'Uruguay (27-12) lors de la 2e journée de la phase de groupes du Mondial.

Six jours après avoir maté les All Blacks, le XV de France, largement remanié, a réussi l'essentiel en battant comme prévu l'Uruguay jeudi (27-12) mais, approximatif et indiscipliné, n'a pas convaincu sur la forme.



Le XV de France bat l'Uruguay dans la douleur

Face aux modestes "Teros", 17e nation mondiale, tout le monde attendait une large victoire assortie du bonus offensif. Il a fallu se contenter de trois visites dans l'en-but par l'ouvreur Antoine Hastoy (11e), le talonneur Peato Mauvaka (56e) et l'ailier Louis Bielle-Biarrey (73e).

France - Uruguay : 27-12



82e : FIN DU MATCH !

La France s'impose 27-12 face à l'Uruguay après un match assez moyen. Les remplaçants du XV de France effectuaient leur entrée dans la compétition et cela s'est ressenti.

Pas de bonus offensif pour les hommes de Fabien Galthié. Malgré tout, ils signent une deuxième victoire en deux matches.







77e : ESSAI REFUSE A MACALOU ! Le Français est sanctionné pour un jeu au pied volontaire pendant un ruck, ce qui est interdit. Si le coup de pied avait été accidentel, l'essai aurait été validé.



75e : Superbe transformation de Melvyn Jaminet.



74e : ESSAI DES BLEUS ! Superbe combinaison des Français et ça finit sur Louis Bielle-Biarrey qui marque son premier essai en Coupe du monde ! Il manque un essai et les Bleus auront le bonus.





68e : La mêlée uruguayenne est sanctionnée.

66e : Retour de l'Uruguay dans les 22m des Bleus. Il suffit d'un rien pour se retrouver en difficulté.

61e : La pelouse du stade Pierre-Mauroy ne résiste pas sur une mêlée dans les 22m des Teros ! Paulo Fonseca et les joueurs du LOSC vont apprécier !







58e : Thibaud Flament remplace Cameron Woki.



56e : L'essai est transformé par Melvyn Jaminet. 20-12.



55e : ESSAI DES BLEUS ! Quelle réaction ! Peato Mauvaka marque le deuxième essai de la soirée des Bleus.

Etcheverry tire malheureusement sur son coéquipier et le ballon file vers les perches uruguayennes. Mauvaka capte le ballon en deux temps et va marquer.





53e : ESSAI DE L'URUGUAY ! Encore des erreurs défensives chez les Bleus et Baltazar Amaya en profite pour aplatir dans le coin droit. L'essai est transformé.

50e : Reda Wardi, Peato Mauvaka, Sipili Falatea, Bastien Chalureau, François Cros sont entrés en jeu. Anthony Jelonch est sorti.



50e : ESSAI REFUSE POUR LES BLEUS ! Villière était allé aplatir mais l'arbitre regarde la vidéo et siffle un en-avant de Jelonch.





49e : Melvyn Jaminet prend la pénalité à 51m mais elle passe de peu à côté.



48e : L'Uruguay est encore pénalisée. Cela va faire du bien aux Bleus.



45e : Mauvais lancé de Bourgharit sur une touche dans les 22m de l'Uruguay. Quelle soirée compliquée pour les Bleus, imprécis techniquement. Mêlée.

43e : Les Bleus se donnent de l'air et retour dans le camp des Teros.



41e : Déjà une frayeur pour les Bleus, pas loin d'encaisser un essai. Ils sont quand même pénalisés et l'Uruguay va chercher la touche.

40e : C'est reparti à Lille !

Fabien Galthié à TF1 avant la reprise : "Il y a peut-être un manque d'automatismes. On va garder le même plan en mettant peut-être plus d'intensité dans les phases de rucks."





Première période

40e : Mi-temps ! Après une ultime obstruction française, l'arbitre siffle la pause. Les Bleus mènent 13-5 mais sont loin d'avoir convaincu.

39e : Après une touche obtenue sur penalité, Hastoy renverse le jeu vers Villière, qui hérite du ballon hors de la zone pour aplatir. L'arbitre revient à une faute.

37e : Encore un ballon perdu par Villière, qui laisse échapper le ballon au moment du contact sur un plaquage.

34e : La vidéo intervient pour une obstruction sur Hastoy : essai annulé, on en reste à 13-5.





33e : ESSAI POUR L'URUGUAY ! Les visiteurs jouent parfaitement cette touche très bien placée. La défense française se fait transpercer et manque de cohésion, Etcheverry en profite et marque ! 13-10.

32e : Aldegheri est pris sur une mêlée à introduction française. L'Uruguay termine bien ce premier acte?

29e : Les Bleus ont du champ à droite mais Moefana fait un choix surprenant en revenant côté fermé et perd le ballon.

27e : L'arbitre fait appel à la vidéo pour un plaquage de Taofifenua, qui a mis l'épaule dans le visage de son adversaire. Carton jaune !



25e : Encore une bonne défense uruguayenne, qui récupère une pénalité alors que les Bleus étaient proche de la zone de vérité.

24e : La mêlée uruguayenne s'écroule une énième fois. Les Bleus vont chercher une touche très intéressante.

23e : Enorme défense d'Arata sur Villière, qui est bien pris depuis le début de rencontre.

22e : 73% de possession pour les Bleus dans ce début de rencontre. Toujours 13-5.

20e : Encore une grosse séquence pour la France. L'Uruguay souffre mais défend avec beaucoup de courage.

17e : La mêlée uruguayenne est encore sanctionnée.

15e : Jaminet est toujours aussi serein et offre trois points de plus aux siens sur pénalité. 13-5.

14e : Longue séquence des Bleus, qui combinent très bien. Hastoy tente un coup de pied qui ne fonctionne pas, mais l'arbitre revient à la faute pour un hors-jeu.

13e : Jaminet transforme avec beaucoup de sérénité, excentré à droite. 10-5.

11e : ESSAI DES BLEUS ! Les Tricolores prennent encore nettement l'avantage à la mêlée et Lucu oriente parfaitement le jeu pour Hastoy, qui vient aplatir ! 8-5.

10e : La mêlée uruguayenne s'écroule encore...

9e : Les Bleus réagissent de suite et attaquent avec beaucoup de mordant. Jelonch décide de jouer une mêlée après avoir obtenu une pénalité.

6e : ESSAI POUR L'URUGUAY ! Etcheverry réussit une merveille de passe au pied pour Freitas qui, avec un peu de réussite, devance un Jaminet trop esseulé à droite. Ce n'est pas transformé, mais les Sud-Américains passent devant ! 3-5.

5e : Premier gros plaquage de Jelonch, qui fait son retour à la compétition... en tant que capitaine !

4e : Ca passe pour Jaminet ! 3-0 pour la France.

3e : Première pénalité pour les Bleus, qui vont la prendre.

2e : Première mêlée dans le camp adverse, mais elle s'écroule. On repart pour un tour.

1e : C'est parti à Lille ! Premier danger d'entrée dans le camp uruguayen.

Les joueurs entrent sur la pelouse !

Les joueurs sont arrivés au stade Pierre Mauroy de Lille, où se déroule la rencontre du soir.

Le contexte

Les Bleus remettent ça. Libérée par sa belle victoire lors du match d'ouverture face à la Nouvelle-Zélande, l'équipe de France défie l'Uruguay lors de la 2e journée de la phase de groupes (poule A) avant pour objectif d'enchaîner une deuxième victoire.

Le programme TV des matches

Logiquement, Fabien Galthié a décidé de faire tourner son groupe pour cette rencontre abordable. Le sélectionneur a effectué douze changements par rapport au premier match. Cameron Woki (avants), Gabin Villière et Yoram Moefana (arrières) sont les seuls joueurs à enchaîner. Antoine Dupont et les cadres des Bleus ne joueront pas.



Suivez la rencontre France - Uruguay sur TF1 à partir de 20h50 sur TF1 et MYTF1.



La composition des Bleus

Le XV de départ : Jaminet - Bielle-Biarrey, Vincent, Moefana, Villière - Hastoy (ouverture), Lucu (mêlée) - Macalou, Jelonch (Cap.), Boudehent - Taofifenua, Woki - Aldegheri, Bourgarit, Gros

Les finisseurs : Mauvaka, Wardi, Falatea, Chalureau, Flament, Cros, Couilloud, Ramos