Coupe du monde de rugby - Irlande : Johnny Sexton bat le record de Ronan O'Gara

COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023 - Incroyable Jonathan Sexton. Le demi d'ouverture a battu le record de points marqués en sélection d'Irlande de Ronan O'Gara lors de la première période face aux Tonga.

Johnny Sexton, encore plus dans l'histoire. En grande forme depuis le début de la Coupe du monde de rugby 2023, le demi d'ouverture de l'équipe d'Irlande est devenu le meilleur marqueur de tous les temps du XV du Trèfle, samedi 16 septembre, lors de la première période du match entre l'Irlande et les Tonga, à Nantes.



Un joueur gallois imite la célébration de Cristiano Ronaldo !



O'Gara effacé des tablettes !



Auteur de 16 points lors de ce premier acte avec un essai, quatre transformations et une pénalité, l'ancien joueur du Leinster - il prendra sa retraite après la Coupe du monde - a dépassé les 1083 points marqués en sélection par Ronan O'Gara. L'ancien demi d'ouverture avait atteint ce total en 128 capes avec le maillot vert entre 2000 et 2013.



Le total de Sexton s'est arrêté à 1090 points après la première période. Il a ensuite été sorti du terrain par son sélectionneur Andy Farrell, afin de se préserver physiquement pour le reste de la compétition.