Coupe du monde de rugby, Irlande - Nouvelle-Zélande : la déception du XV du Trèfle

COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023 - Battue par la Nouvelle-Zélande (24-28), l'Irlande a encore le manqué l'occasion de se qualifier pour les demies du Mondial. La déception était de mise après le match.

Encore raté pour l'Irlande. Battu par la Nouvelle-Zélande (24-28) en quart de finale de la Coupe du monde de rugby, le XV du Trèfle a une nouvelle fois manqué l'occasion de rejoindre le dernier carré de la compétition, ce qui était un de ses objectifs - avec le sacre - dans cette édition 2023.



Vidéo : Le résumé d'Irlande - Nouvelle-Zélande



Première nation mondiale au classement World Rugby, vainqueur du Grand Chelem lors du Tournoi des VI Nations en 2023, parfaite et clinique en phase de groupes où elle a battu et devancé l'Afrique du Sud et dégoûté l'Ecosse, l'Irlande avait la pancarte de co-favorite avec l'équipe de France dans cette compétition. Elle n'en jouera même pas le dernier carré.



Après la rencontre, Andy Farrell, le sélectionneur irlandais, a logiquement avoué sa grande déception, mais salué le niveau de ses hommes.



La réaction d'Andy Farrell, le sélectionneur de l'Irlande



"Les All Blacks ont joué un rugby fantastique. Le sport est parfois cruel. Je suis très fier de ce groupe, comment il s'est comporté toute la compétition."

"La Nouvelle-Zélande a joué un super match. Quand la Nouvelle-Zélande a mis la pression, on a donné des points faciles, avec trois pénalités concédées en début de match."

"C'est la fin d'un groupe, avec les retraites de Johnny Sexton et Keith Earls. Les 24 prochaines heures vont être consacrées à remettre des sourires sur les visages."