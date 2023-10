Coupe du monde de rugby, Irlande - Nouvelle-Zélande : Les All Blacks font tomber le XV du Trèfle !

COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023 - La Nouvelle-Zélande a battu l'Irlande (24-28) après un match exceptionnel, samedi 14 octobre, au stade de France. Les All Blacks sont bel et bien de retour.

Quel match ! La Nouvelle-Zélande est venue à bout d'une belle équipe d'Irlande (24-28) - bien qu'imparfaite - lors du deuxième quart de finale, samedi 14 octobre, au stade de France, après une rencontre de très haut niveau.



Retrouvés, mais accrochés, les All Blacks ont signé leur plus belle victoire depuis un moment pour rejoindre l'Argentine en demi-finale de cette Coupe du monde de rugby 2023.



L'Irlande, elle, a encore manqué de se qualifier pour sa première demie au Mondial. Vu son niveau ces derniers mois, et depuis le début de la compétition, oui on peut évoquer une petite surprise malgré le pedigree des joueurs de la "NZ".







Les Irlandais peu inspirés et sur courant alternatif



Mal entrés dans leur quart, les Irlandais, souvent pénalisés et pas toujours clairs dans leurs choix tactiques, ont vite été menés 13-0 par des Blacks ambitieux. Ils ont cependant lâché les chevaux avant la pause avec deux essais marqués par Bundee Aki (27e) et Jamison Gibson-Park (39e). Mais celui marqué par Ardie Savea à la 33e minute a laissé les Blacks devant à la pause.



Cela a été l'histoire de ce match : la nation kiwi est toujours restée aux commandes de la rencontre, même quand elle a semblé rompre. Pénalisée par les cartons jaunes d'Aaron Smith et Codie Taylor, elle a sorti une prestation défensive exceptionnelle dans des circonstances peu évidentes.



L'Irlande est revenue à un point par deux fois - avant la pause et à la 64e minute à 15 contre 14 - et n'a jamais pu faire basculer le match. On repense à cette pénalité loupée par Johnny Sexton à la 59e minute qui aurait pu offrir l'avantage au Trèfle en cas d'essai. Cette Irlande était pleine de ressources et menaçante. Mais ni clinique, ni tueuse, à l'image de son ouvreur Sexton, en mode sénateur, plus que dans des habits de conquérant.







Jordie Barrett, un geste défensif qui restera



Le tournant de la rencontre aurait pu être l'essai de pénalité accordé au XV du Trèfle à la 64e minute, suivi du double jaune donné à Taylor, mais l'Irlande n'a pas profité de sa supériorité numérique.



Jordie Barrett a également sauvé son camp d'un essai de Ronan Kelleher, après un maul irlandais, à la 71e minute. Alors qu'on attendait un essai des Verts, le frère de Beauden et Scott a sorti un geste défensif décisif dans la zone d'en-but.



L'Irlande a bénéficié d'une dernière phase de jeu longue de cinq minutes pour aller marquer l'essai de la victoire à partir de la 77e minute. Mais, dans la droite lignée de son match, elle n'a pas eu les idées claires tactiquement et n'a pas ouvert le jeu. Sam Whitelock a finalement mis la main sur le ballon lors d'un ruck et délivré son équipe pour de bon.



Pour les Blacks, portés par Ardie Savea, Sam Cane et Jordie Barrett, c'est une joie immense. Pour l'Irlande, n°1 mondiale en 2023, c'est un coup de massue. C'était peut-être sa Coupe du monde et elle n'en verra même pas le dernier carré, elle qui voulait mettre fin à la malédiction des "quarts". La dure loi du sport.