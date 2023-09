Coupe du monde de rugby - Kylian Mbappé, Olivier Giroud et les Bleus ont soutenu la France

COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023 - Présents pour le match d'ouverture France - All Blacks, les joueurs de l'équipe de France de foot, dont Kylian Mbappé, ont soutenu leurs homologues du rugby.

L'équipe de France a eu un soutien de poids pour ses débuts en Coupe du monde. Vainqueurs de l'Irlande en match de qualification pour l'Euro 2024 de football, les joueurs de l'équipe de France de football étaient présents au stade de France pour le succès des rugbymen français face aux Blacks (27-13).

Après la rencontre, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Ousmane Dembélé, Théo Hernandez et Jules Koundé, entre autres, sont venus féliciter les hommes de Fabien Galthié, auteurs d'une superbe performance.

Le discours fort de Deschamps aux Bleus de Galthié

Depuis Clairefontaine, les Bleus et le staff de Didier Deschamps avaient adressé des messages de soutien un peu plus tôt dans la semaine : "On est avec vous", "force à vous", "gagnez".

Dans le documentaire de TF1, "Les Bleus en mission", on aperçoit même Didier Deschamps parler devant le groupe France de Fabien Galthié au tout début de la préparation à la Coupe du monde, lors du stage à Monaco.

"Ne jamais rien lâcher. J'insiste sur la force collective, notamment avec les miens là-dessus, même si j'ai quelques phénomènes. Ils s'inscrivent dans une force collective et elle sera toujours plus forte que la force individuelle", avait insisté Deschamps.