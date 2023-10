Coupe du monde de rugby : La compo des Bleus contre l'Italie

La France affronte l'Italie vendredi soir à Lyon dans un match décisif pour la qualification en quarts de finale de la Coupe du monde de rugby. Voici la compo des Bleus.

C'est un véritable huitième de finale qui opposera vendredi soir, à Lyon, le XV de France à l'Italie, pour le 4e et dernier matches de poules de ces deux équipes dans la Coupe du monde de rugby 2023. Les hommes de Fabien Galthié devront s'imposer pour éviter tout calcul compliqué mais devront une nouvelle fois composer sans Antoine Dupont, capitaine dont on ne veut pas précipiter le retour.



La France qualifiée si...



C'est donc sans sa star que le sélectionneur tricolore ca organiser son équipe pour ce match décisif. Le talonneur toulousain de 28 ans Julian Marchand est l'autre cadre à manquer à l'appel, alors qu'il n'a pas encore repris l'entraînement collectif.



Le programme des matches sur TF1



Maxime Lucu débutera donc au poste de n°9 à la place de Dupont, et Peato Mauvaka à la place de Marchand. A l'aile, Louis Bielle-Biarrey est de nouveau préféré à Gabin Villière après un début de Mondial très convaincant.



Les compos de France - Italie

France : Ramos - Penaud, Fickou, Danty, Bielle-Biarrey - Jalibert (o), Lucu (m) – Ollivon (cap), Alldritt, Jelonch - Flament, Woki - Atonio, Mauvaka, Baille.

Italie : Capuozzo - Bruno, Brex, Garbisi, Ioane - Allan, Varney - Lamaro (cap.), L. Cannone, Negri - Ruzza, Cannone - Ceccarelli, Faiva, Ferrari.