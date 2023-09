Coupe du monde de rugby : La marque de respect du Japon envers la France

En signe de respect envers la France, pays hôte de la Coupe du monde de rugby 2023, le Japon a ajouté une petite touche sur le maillot qu’il porte durant la compétition. Explications.

Provisoirement troisième du groupe D avec une victoire et une défaite en trois rencontres, le Japon sait qu’il devra batailler jusqu’au bout pour rejoindre les quarts de finale de la Coupe du monde 2023 de rugby. Mais les hommes de Jamie Joseph allient la combativité à un immense respect. En effet, pour rendre hommage à l’histoire de France, pays hôte de ce Mondial, les Japonais arborent une fleur de lys sur leur maillot.



Pour rappel, la fleur de lys est le symbole de la royauté en France. Ce petit clin d’œil a été observé lors des deux premiers matches des Nippons contre le Chili et l'Angleterre, et le sera lors des autres matches des Brave Blossoms. Des rencontres à fort en jeu face aux Samoa et à l’Argentine.