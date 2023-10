Coupe du monde de rugby : La Nouvelle-Zélande en quarts après son succès contre l'Uruguay

La Nouvelle-Zélande s'est imposée avec le bonus offensif jeudi soir contre l'Uruguay (73-0). Les All Blacks sont donc qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du monde de rugby 2023.

La Nouvelle-Zélande n'était pas officiellement qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde de rugby avant cette 4e journée de la phase de groupes. Alors les All Blacks ont fait le boulot avec détermination et sérieux face à l'Uruguay jeudi soir (73-0), à Lyon, pour composter leur ticket grâce à une victoire bonifiée, qui leur permettra de regarder sans pression l'affrontement entre la France et l'Italie vendredi soir.

Un premier essai refusé à l'Uruguay



Los Teros ont pourtant démarré cette rencontre avec beaucoup de sérieux et ont même cru ouvrir le score avant que l'essai ne leur soit refusé pour quelques centimètres de pied en touche pour Ardao. Les Blacks ont aussi vu deux essais leur être refusé dans un début de match qui a donné du boulot à la vidéo, mais ont fait sauter le verrou uruguayen après 20 minutes.



Une erreur uruguayenne, une mêlée largement dominée par la Nouvelle-Zélande, un essai : le schéma s'est énormément répété et a permis aux grands favoris de cette rencontre de s'assurer le bonus offensif avant même la pause. Le festival s'est poursuivi au retour des vestiaires et s'est même accentué. Fainga'Anuku s'est offert un triplé, McKenzie et Jordan un doublé. Une démonstration qui s'est terminée à 11 essais. La Nouvelle-Zélande est première du groupe avant le dernier match du groupe vendredi.





Les chiffres



206

C'est la différence de points en faveur des Blacks sur cette phase de poules malgré leur défaite inaugurale contre la France. 253 points inscrits, 47 concédés : La Nouvelle-Zélande est bien montée en puissance.



21

Sam Whitelock a battu un nouveau record durant ce Mondial. Après le nombre de sélections avec les All Blacks et le nombre de matches joués en Coupe du monde, le deuxième-ligne néo-zélandais est devenu le joueur le plus victorieux de l'histoire de la compétition avec un 21e succès.