Coupe du monde de rugby : La Nouvelle-Zélande maîtrise l'Argentine et se qualifie en finale

La Nouvelle-Zélande n'a pas eu beaucoup de mal à battre l'Argentine vendredi pour se qualifier pour la finale de la Coupe du monde de rugby. Les Blacks affronteront l'Angleterre ou l'Afrique du Sud.

On connaît le premier qualifié pour la finale de la Coupe du monde 2023. La Nouvelle-Zélande a aisément décroché son ticket pour ce grand moment en dominant nettement l'Argentine au Stade de France vendredi soir (6-44), dans la première demi-finale de cette édition. Les All Blacks seront tranquillement installés samedi soir devant un Angleterre - Afrique du Sud qui déterminera qui tentera de les empêcher de décrocher une nouvelle fois le titre suprême.



Les Pumas sont très bien entrés dans leur match, en répondant au défi physique durant les premières minutes et en se permettant même d'ouvrir le score sur une pénalité d'Emiliano Boffelli. Mais après dix minutes d'observation, les Blacks se sont réveillés et Will Jordan a inscrit le premier essai des siens. Jordie Barrett n'a pas tardé à faire le break et Shannon Frizell a récompensé l'abnégation des siens juste avant le retour aux vestiaires. 6-20 à la pause.







Le second acte a repris comme le premier s'était terminé, avec un numéro individuel d'Aaron Smith, puis très vite le doublé de Frizell. Jordan y est allé de son doublé aussi... puis de son triplé pour prendre la tête du classement des marqueurs d'essai de ce Mondial. Une véritable démonstration, en résumé, qui confirme la montée en puissance très claire des Néo-Zélandais dans ce Mondial.



Les chiffres



3

Encore un record pour la légende Sam Whitelock, qui va disputer la troisième finale de Coupe du monde de sa carrière, après 2011 et 2015. Une première dans l'histoire.



5



Triple championne du monde, la Nouvelle-Zélande s'est qualifiée pour la 5e finale de Coupe du monde de son histoire.

31



Comme le nombre d'essais désormais inscrits en sélection par Will Jordan, en 30 matches. Un triplé de prestige au Stade de France pour rendre ses statistiques toujours plus folles.