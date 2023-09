Coupe du monde de rugby - L'Angleterre d'Owen Farrell déroule contre le Chili

COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023 - L'Angleterre a écrasé le Chili (71-0) lors de la 3e journée de la phase de groupes. Henry Arundell a marqué un quintuplé, alors qu'Owen Farrell a rejoué.

Le XV de la Rose a régalé. Après deux premières sorties pragmatiques face à l'Argentine et le Japon, les Anglais ont passé la vitesse supérieure face au Chili (71-0), samedi 23 septembre, lors de la 3e journée de la phase de groupes.



S'ils n'ont pas validé leur présence en quarts de finale, malgré ce troisième succès en trois matches, les joueurs du XV de la Rose ont fait un énorme pas vers la phase à élimination directe. Il existe encore un scénario où trois équipes pourraient avoir 14 points dans cette poule D.



Après un début de rencontre en mode diesel, les hommes de Steve Borthwick ont mis un gros coup d'accélérateur après vingt minutes. Cela leur a permis de pulvériser une équipe du Chili méritante dans un premier temps, mais trop limitée. Ils ont passé onze essais aux Condors, incapables de marquer un seul point.



Un quintuplé pour Arundell, retour en forme pour Farrell



L'homme du match a été Henry Arundell. L'ailier du Racing 92 a marqué cinq essais lors de ce duel à sens unique et frappé les esprits. On notera aussi les 16 points au pied d'Owen Farrell, également à la passe sur le deuxième essai d'Arundell.



De retour après quatre matches de suspension, le demi d'ouverture anglais a été sobre, même s'il a raté quelques coups de pied en coin qui l'ont empêché de battre le record de points en équipe d'Angleterre de Jonny Wilkinson. Il n'est qu'à un point d'égaler le champion du monde 2003.



L'autre joueur à être sorti du lot a été Marcus Smith. L'arrière a marqué un doublé (40e, 77e) et sa créativité a fait un bien fou à son équipe.