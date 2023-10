Coupe du monde de rugby : L'Angleterre élimine les Fidji et rejoint les demi-finales

L'Angleterre a bataillé pour venir à bout des Fidji (30-24) dimanche, en quart de finale de la Coupe du monde de rugby 2023. Prochaine étape, le XV de France ou l'Afrique du Sud.

L'Angleterre était prévenue : son dernier match de préparation avant la Coupe du monde de rugby 2023 s'était soldée par une défaite à domicile face aux Fidji (22-30). Mais le XV de la Rose n'est pas tombé une deuxième fois dans le piège et a maîtrisé son sujet pour s'imposer dans cette même affiche dimanche, au stade Vélodrome, en quarts de finale (30-24). Les Anglais affronteront le vainqueur d'Afrique du Sud - France dans le dernier carré samedi prochain sur TF1 (21h).



Les hommes de Steve Borthwick se sont toutefois fait peur. Ils se sont pourtant d'abord mis dans la position de vivre un après-midi tranquille. La patte de Farrell et les essais de Tuilagi et Marchant ont permis aux Anglais de porter leur avance à 24-7 à la 54e minute de jeu. Mais en quatre minutes et deux essais transformés de Ravai et Botitu, les Fidji ont tout relancé.



Farrell évite le piège



C'est finalement un drop puis une pénalité de Farrell qui ont permis à l'Angleterre de s'imposer au terme d'une seconde période d'abord très calme, puis très animée. Les Fidji sortent avec les honneurs, dans leur style caractéristique : plein de fougue, mais aussi de maladresses.

L'Angleterre n'est de son côté toujours pas aussi convaincante que ce qu'elle voudrait, mais atteint un dernier carré qui semblait inespéré avant la compétition.



Les stats

12

Les Fidjiens ont été pénalisés à douze reprises ce dimanche, ce qui a évidemment permis à Owen Farrell de se régaler.

6

L'Angleterre atteint pour la 6e fois de son histoire le dernier carré de la compétition, après 1991, 1995, 2003, 2007 et 2019.



0



A l'inverse, les Fidji, qui disputaient leur troisième quart de finale, n'ont jamais goûté à une demie. Il faudra attendre au moins quatre ans de plus...