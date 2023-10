Coupe du monde de rugby : L'Angleterre remporte la petite finale face à l'Argentine

L'Angleterre a remporté vendredi soir, au Stade de France, le match pour la troisième place de la Coupe du monde de rugby 2023, face à l'Argentine (23-26).

On connaît l'identité de la première équipe à monter sur le podium de cette Coupe du monde de rugby 2023. L'Angleterre s'est en effet imposée vendredi soir face à l'Argentine (23-26) dans la "petite finale" de la Coupe du monde de rugby 2023. Le XV de la Rose se console donc de son élimination pour un petit point en demi-finale par une troisième place dans ce Mondial. C'est bien au-dessus de ce qui était attendu avant le début de la compétition.



Chaîne et horaire de la finale Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud



Les Anglais ont nettement dominé l'entame de cette rencontre, en particulier la première demi-heure, à l'issue de laquelle ils comptaient 13 points d'avance (3-16) grâce au pied d'Owen Farrell et à un essai de Ben Earl. Mais Tomas Cubelli juste avant la pause, et Santiago Carreras juste après le retour des vestiaires, ont cru inverser la tendance.





L'Argentine mène quelques secondes



C'était sans compter sur ce dégagement contré de ce même Carreras dans la foulée de son essai. Theo Dan en a profité, puis Owen Farrell a maintenu le court écart qui séparait l'Angleterre de son adversaire. Les Pumas n'auront donc mené que quelques secondes après la pause, et Nicolas Sanchez a manqué la pénalité pour revenir à 26-26, à cinq minutes du terme. Cruel.



Place, désormais, au gros choc entre l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande, pour savoir laquelle des deux nations décrochera son 4e titre mondial.