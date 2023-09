Coupe du monde de rugby - Le geste classe des All Blacks pour Le Roux Malan

COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023 - Vainqueurs de la Namibie (71-3) lors de la 2e journée de la phase de groupes (poule A), les All Blacks ont offert un maillot à Le Roux Malan, blessé lors du match.

Les All Blacks, c'est la classe. Larges vainqueurs de la Namibie (71-3), lors de la 2e journée de la phase de groupes de la Coupe du monde de rugby 2023 (poule A), les hommes de Ian Foster ont également eu une pensée pour un de leurs adversaires.



En effet, Le Roux Malan, le trois-quarts centre des Welwitschias (voir tous les surnoms des 20 équipes du Mondial) s'est gravement blessé lors de la première période et a été obligé de quitter la pelouse à la 18e minute. Il a été opéré d’une fracture et d’une luxation de la cheville droite dans la foulée.



"C'est incroyable de la part des All Blacks de faire quelque chose comme ça"



Le staff de l'équipe de Nouvelle-Zélande a donc offert un maillot signé destiné à l'international, dont la compétition est terminée. Cette attention a été saluée par le sélectionneur namibien, Allister Coetzee.



"C'est un beau geste. Il ne s'agit pas seulement de parler de l'éthique, de la culture et des valeurs du rugby, mais de les vivre et de les ressentir. Pour moi, c'est incroyable de la part des All Blacks de faire quelque chose comme ça".