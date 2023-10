Coupe du monde de rugby : Le palmarès après la victoire de l'Afrique du Sud

L'Afrique du Sud est devenue la première nation de l’histoire à remporter quatre Coupes du monde de rugby après sa victoire face à la Nouvelle-Zélande samedi soir. Voici le palmarès complet.

Les deux équipes les plus titrées de l’histoire de la Coupe du monde de rugby (3 sacres chacune) s’affrontaient samedi soir au Stade de France, en finale de cette cuvée 2023. Et à la fin, c’est l'Afrique du Sud qui s’est détachée pour s’installer toute seule sur le toit du monde, avec un quatrième titre dans sa breloque.



Les Springboks sacrés champions du monde



Après 1995, 2007 et 2019 ce sacre de 2023 conclut une phase finale de très haut niveau, de la part d'un groupe qui s'est arraché pour l'emporter avec un petit point d'écart en quart, demie et finale. L'Afrique du Sud aura donc remporté les quatre premières finales disputées dans son histoire. C'est son deuxième sacre consécutif. Voici le palmarès complet de la compétition.



Le palmarès de la Coupe du monde de rugby



4 titres

Afrique du Sud (1995, 2007, 2019, 2023)

3 titres

Nouvelle-Zélande (1987, 2011, 2015)

2 titres

Australie (1991, 1999)

1 titre

Angleterre (2003)