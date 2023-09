Coupe du monde de rugby - L'équipe de France bat l'Uruguay dans la douleur

COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023 - Remaniée, l'équipe de France s'est difficilement imposée contre l'Uruguay (27-12) lors de la 2e journée de la phase de groupes à Lille.

L'équipe de France n'a pas convaincu. Mais elle a gagné. Les Bleus ont disposé dans la douleur de l'Uruguay (27-12) lors de la 2e journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2023, dans la poule A.



Mais pourquoi Fabien Galthié porte-t-il de si grosses lunettes ?



Maladroite, pas en rythme et souvent pénalisée, l'équipe B du XV de France n'a pas proposé une bonne prestation face à un adversaire surprenant et accrocheur.



Les Bleus énormément pénalisés



Après avoir ouvert le score sur pénalité, les Bleus ont encaissé le premier essai du match (5e) après une erreur de Melvyn Jaminet sur un ballon joué au pied. Dans la foulée, Antoine Hastoy a remis les Français devant après un bel essai où Maxime Lucu a régalé à la distribution (11e).

Secoués après le retour des vestiaires, les hommes de Fabien Galthié ont finalement marqué deux essais de plus lors d'une seconde période plus débridée. Peato Mauvaka (55e) et Louis Bielle-Biarrey (73e) ont marqué.

En toute fin de match, Sekou Macalou s'est vu refuser l'essai du bonus pour un jeu au pied jugé illicite, après intervention de la vidéo, lors d'un ruck. Une action symbolique du match des Bleus, énormément pénalisés tout au long du match.



Les chiffres du match



12 - C'est le nombre de points marqués au pied par Melvyn Jaminet qui a bien remplacé Thomas Ramos.



15 - C'est le nombre de pénalités concédées par la France.



1 - Antoine Hastoy a marqué son premier essai international avec les Bleus.

Ils ont dit



Maxime Lucu (TF1)

"C'était un match très difficile, on a essayé de mettre du rythme. On a pas forcément réussi à scorer. On est contents de la performance et d'avoir gagné ce match."

Antoine Hastoy (TF1)

"On n’a pas su répondre à l’agressivité au combat qu’ils nous ont imposé dans les zones de ruck. On n’a pas marqué quand on pouvait. Ils sont restés dans le match, vaillants."

"On a encaissé des points donc on sort frustrés car on voulait bien jouer collectivement. On se fait breaker dès le début de la seconde mi-temps. Il y a beaucoup de choses à revoir, mais on va retenir la victoire et retourner au boulot."



Cameron Woki (TF1)



"Quinze pénalités, c’est énorme, c’est même inadmissible au niveau international. C'est une chance d’avoir gagné ce match avant autant de pénalités. On aurait voulu montrer autre chose."