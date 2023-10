Coupe du monde de rugby : L'équipe de France éliminée en quarts par l'Afrique du Sud

L'équipe de France a été éliminée de son Mondial de rugby pour un petit point face à l'Afrique du Sud dimanche soir (28-29). Une immense déception pour Antoine Dupont et les siens.

Le Stade de France avait été gâté samedi soir, lors d'un quart de finale de folie remporté par la Nouvelle-Zélande contre l'Irlande (28-24). Il a de nouveau été le théâtre d'une affiche exceptionnelle 24h plus tard, mais surtout de l'élimination du XV de France par l'Afrique du Sud aux portes du dernier carré, pour un petit point, dans son Mondial à domicile (28-29). Une immense déception pour Antoine Dupont et les siens.



L'Angleterre élimine les Fidji et rejoint les demies

Le premier acte de cette rencontre a été d'une intensité folle et historique par sa générosité en essais. En 40 minutes, Cyril Baille s'est offert un doublé, Peato Mauvaka a marqué également, et Kurt-Lee Arendse, Damian de Allende et Cheslin Kolbe ont puni chaque erreur tricolore en insistant notamment sur le jeu au pied. Trois essais partout et 22-19 à la pause pour les Bleus : ce quart était plus que lancé.





Les Bleus pas assez tueurs sur leurs temps forts

Les hommes de Fabien Galthié ont mis la pression au retour des vestiaires, avec une grosse séquence d'une dizaine de minutes qui ne s'est terminée "que" par une pénalité de Thomas Ramos, lui qui avait vu une transformation... être contrée en première période. Un détail qui a pesé lourd.

Eben Etzebeth, lui, a concrétisé la domination des siens quand ils ont relevé la tête avec un essai transformé. Pollard a ensuite réussi une pénalité avant que Ramos n'en fasse de même. Insuffisant. Les champions du monde en titre affronteront l'Angleterre en demi-finale, samedi prochain (21h). Les Bleus rentrent chez eux...





Les stats



6

Six essais ont été inscrits en première période, tout simplement le plus haut total pour une rencontre à élimination directe en Coupe du Monde. C'est également la première fois fois que l'Afrique du Sud encaissait trois essais en première période période lors d'un Mondial.

3

Le XV de France est éliminé pour la troisième fois consécutive en quarts de finale de la Coupe du monde, après 2015 et 2019.



Les réactions des Bleus



Matthieu Jalibert

"C’est compliqué de savoir quoi dire. Quand on voit le match, il y avait vraiment la place. C’était un beau match de rugby. On aurait pu prendre le large en deuxième mi-temps, on n’a pas su le faire. Il faut aussi féliciter les Bocks qui ont su résister. Il y a beaucoup de déception, de frustration. Quand on voit encore l’ambiance qu’il y avait aujourd’hui, on est déçus. Ce soir on n’a pas été capables de les rendre fiers, de leur faire plaisir. On va forcément essayer de trouver du positif mais la vérité est qu’on a échoué en quarts de finale de notre Coupe du monde."



François Cros

"On est tristes forcément. Ce scénario est cruel. Je n’ai même pas les mots. C’est dommage pour nous, l’événement, le public. On n’a rien lâché tout le match, on a mis les ingrédients. On n’est pas récompensés de nos efforts. On peut trouver les explications qu’on veut, c’est terminé. C’est dommage pour ce groupe qui méritait d’aller plus loin. C’est la compétition d’une vie, une Coupe du monde en France on n’en revivra plus, c’est dommage de finir comme ça."