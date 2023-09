Coupe du monde de rugby : Les All Blacks écrasent l'Italie

La Nouvelle-Zélande a montré les dents en écrasant l'Italie vendredi soir, dans le cadre de la phase de groupes de la Coupe du monde de rugby 2023. Le résumé de la rencontre.

Quelques doutes étaient nés après la défaite inaugurale de la Nouvelle-Zélande face à la France ? Ils ont été, au moins en partie, effacés ce vendredi soir. Les All Blacks étaient en démonstration et ont humilié l'Italie à Lyon, pour leur troisième match de poules dans cette Coupe du monde de rugby 2023. Avec 14 essais, sept dans chaque mi-temps, et un rythme d'enfer imprimé d'entrée, Barrett et ses coéquipiers ont montré les dents du début à la fin et n'ont laissé aucune chance aux Transalpins.





Le triple-champion du monde s'est mis en évidence dans tous les compartiments du jeu mais a particulièrement fait souffrir son adversaire dans l'exercice de la mêlée. Avec 14 pénalités obtenues, il a pu se faire plaisir en allant chercher de belles touches. Smith, auteur d'un triplé en première période, et les siens, ont multiplié les combinaisons et varié les plaisirs. Jordan, Coles, ou encore Savea y sont allés de leur doublé.



Un France - Italie décisif



Du côté de l'Italie, qui a réalisé une entame catastrophique, Capuozzo a sonné la révolte au retour des vestiaires, mais la réponse adverse fut immédiate, Retallick remettant de suite les têtes italiennes sous l'eau. Ioane a permis aux siens de terminer la rencontre sur une bonne note. Il faudra vite se remettre la tête à l'endroit : dans une semaine, l'Italie disputera son "huitième de finale" contre l'équipe de France.



Les chiffres

16

En 16 rencontres face à la Nouvelle-Zélande, la Squadra Azzurra a perdu 16 fois.

149

C'est le nombre de sélections de Samuel Whitelock, désormais seul recordman chez les Blacks.



Ils ont dit



Ange Capuozzo (Italie, sur TF1) : "Il y a de la déception. On s'attendait à un très gros match on n'est pas surpris de l'intensité mise par la Nouvelle-Zélande ce soir. Le score est très élevé, on a mis énormément de cœur dans la bataille. On est un peu déçus forcément, mais le Mondial n'est pas fini, on a toujours la tête haute".