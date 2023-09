Coupe du monde de rugby - Les All Blacks ont régalé contre la Namibie

COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023 - La Nouvelle-Zélande s'est largement imposée face à la Namibie (71-3) lors de la 2e journée de la phase de groupes. Les All Blacks ont oublié la défaite face aux Bleus.

Les All Blacks étaient en colère. La nation triple championne du monde a réalisé une démonstration face à la modeste Namibie (71-3), vendredi 15 septembre, à Toulouse, et enfin lancé sa compétition après la défaite face à l'équipe de France lors du match d'ouverture.



Tous les essais de Nouvelle-Zélande - Namibie



Onze essais marqués et... un carton rouge

Libérés et réguliers, les Blacks ont passé 71 points à leurs adversaires, avec 11 essais marqués. Ce premier succès de la compétition a donc été bonifié, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour les Bleus en cas d'accident face à l'Italie lors de la dernière journée de cette phase de groupes (dans la poule A), le vendredi 6 octobre prochain (match à suivre sur TF1 à partir de 20h50).



Les hommes de Ian Foster ont malgré tout terminé la rencontre à 14 après l'expulsion du pilier d'Ethan De Groot, après arbitrage "bunker".



Ils ont dit

Ian Foster, sélectionneur de la Nouvelle-Zélande :

"On a fait du bon boulot, nous avions une idée assez claire de comment nous devions prendre ce match, nous voulions le contrôler grâce à notre pack et les avants ont fait le job, ça nous ont permis d'avoir des opportunités, je suis très satisfait de la façon dont nous avons respecté le jeu."

Ardie Savea, troisième ligne centre et capitaine de la Nouvelle-Zélande, au micro de Sky Sport :

"C'est bien de gagner, surtout après le résultat de la semaine dernière (défaite face à la France 27-13). Il reste quelques domaines où la Namibie nous a mis sous pression, comme la discipline et la défense, on leur a donné quelques pénalités et ils ont eu des occasions de mener le jeu. Maintenant, nous devons être impitoyables."