Coupe du monde de rugby : Les finales en chiffres, avant Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud

La Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud s'affrontent samedi soir en finale de la Coupe du monde de rugby 2023. Retour en chiffres sur les neuf précédentes finales.

Le 10e édition de la Coupe du monde de rugby, organisée en France, se terminera samedi soir par la finale entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Avant ce choc qui a fière allure sur le papier, retour en chiffres sur les neuf précédentes finales dans la compétition.



Les chiffres marquants des finales de Coupe du monde



51



C'est le plus grand nombre de points marqués en tout dans une finale. Le Nouvelle-Zélande - Australie de 2015 en Angleterre avait été le plus prolifique (34-17 pour les Blacks).



35



C'est le plus grand nombre de points inscrits par une seule équipe dans une finale. C'est l'Australie qui a la palme pour le moment, avec un succès 35-12 contre la France en 1999.

23



C'est le plus gros écart de points enregistré dans une finale de Coupe du monde. En 1999, l'Australie avait balayé le XV de France pour le 2e titre (et dernier en date) de son histoire.



6



Comme le plus petit nombre de points inscrits par une équipe dans une finale. C'est arrivé à l'Angleterre... à deux reprises, contre l'Australie en 1991 (12-6), et contre l'Afrique du Sud en 2007 (15-6). Le XV de la Rose n'avait par ailleurs inscrit que 12 points lors de sa troisième finale (et défaite) contre les Springboks en 2019. Soit 24 petits points en trois finales.



5

Comme le nombre de pays à avoir atteint une finale de Coupe du monde : la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, l'Australie, la France et l'Angleterre.



4



C'est le nombre (record) de finales disputées par la Nouvelle-Zélande avant ce samedi. Les All Blacks se sont imposés à trois reprises, en 1987, 2011 et 2015, pour une défaite contre... les Springboks, en 1995.



1



C'est le plus petit écart au score enregistré dans une finale de Coupe du monde. En 2011, la Nouvelle-Zélande s'était imposée sur un tout petit score de 8-7 face à l'équipe de France. Jamais il n'y avait eu aussi peu de points en finale, et cela ne s'est pas reproduit.



0



A l'inverse de son adversaire de samedi, l'Afrique du Sud n'a jamais perdu une finale de Coupe du monde. Trois tentatives, trois réussites : les Boks comptent bien poursuivre sur leur belle série.