Coupe du monde de rugby : Déception, arbitrage...Les réactions des Bleus après leur élimination contre l'Afrique du Sud

L'équipe de France a été éliminée en quarts de finale de sa Coupe du monde de rugby 2023, par l'Afrique du Sud dimanche soir (28-29). Les réactions des Bleus.

C'est un immense coup sur la tête de l'équipe de France et ses supporters. Les Bleus ont pris la porte pour un point dimanche soir, en quarts de finale de la Coupe du monde de rugby 2023, face à l'Afrique du Sud (28-29). Une affaire de détails, de faits d'arbitrages également, mais aussi d'erreurs françaises qui ont coûté cher.



Les Bleus éliminés en quarts de finale par l'Afrique du Sud



A l'issue de la rencontre, au micro de TF1, il était donc difficile de trouver les mots chez les Tricolores. Voici leurs principales réactions.



Matthieu Jalibert (sur TF1)

"C’est compliqué de savoir quoi dire. Quand on voit le match, il y avait vraiment la place. C’était un beau match de rugby. On aurait pu prendre le large en deuxième mi-temps, on n’a pas su le faire. Il faut aussi féliciter les Bocks qui ont su résister. Il y a beaucoup de déception, de frustration. Quand on voit encore l’ambiance qu’il y avait aujourd’hui, on est déçus. Ce soir on n’a pas été capables de les rendre fiers, de leur faire plaisir. On va forcément essayer de trouver du positif mais la vérité est qu’on a échoué en quarts de finale de notre Coupe du monde."





François Cros (sur TF1)

"On est tristes forcément. Ce scénario est cruel. Je n’ai même pas les mots. C’est dommage pour nous, l’événement, le public. On n’a rien lâché tout le match, on a mis les ingrédients. On n’est pas récompensés de nos efforts. On peut trouver les explications qu’on veut, c’est terminé. C’est dommage pour ce groupe qui méritait d’aller plus loin. C’est la compétition d’une vie, une Coupe du monde en France on n’en revivra plus, c’est dommage de finir comme ça."



Thomas Ramos (sur TF1)

"Ce qu'il nous a manqué ? C'est dur de répondre. Sur la première mi-temps, ils se nourrissent de nos erreurs. Peut-être un peu plus de réussite aussi. C'est forcément cruel, on est très déçus et abattus. C'est le sport. Il y a eu quelques faits de jeu qui ont permis qu'ils restent dans notre camp. Je crois qu'on a fait de bonnes choses mais ça n'a pas suffi, c'est une grosse équipe, on le savait. Notre charnière n'a pas eu énormément de ballons propres. Mais c'est comme ça, c'est dur. Je ne sais pas si on a perdu contre plus fort que nous mais on a perdu, voilà."





Charles Ollivon (sur TF1)



"C'est dur ce soir, il faut essayer de basculer sans trop ruminer. On s'est beaucoup envoyé, à la mi-temps on était biens, pas trop usés physiquement. Il faudrait tout revoir, c'est difficile d'être précis dans l'analyse maintenant. Ca fait mal pour les gens, c'est pas tellement pour nous. Ca nous fait mal au coeur."



Antoine Dupont (en conférence de presse)



"L'arbitrage ? Et vous, vous en pensez quoi ? Il me tarde de revoir les images, des choses claires évidentes n'ont pas été sifflées. Je n'ai pas envie de faire l'aigri qui râle sur l'arbitrage parce qu'il a perdu le match. Mais je ne suis pas sûr que l'arbitrage ait été au niveau aujourd'hui".